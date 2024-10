quanto si vince con il numero oro al lotto

Dal 12 giugno 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto in via sperimentale per 18 mesi la nuova opzione di gioco “Numero Oro Il Gioco del Lotto”, complementare al tradizionale gioco del Lotto. Ecco quanto si vince.

Numero Oro Lotto: come si gioca

È possibile giocare questa opzione solo se si è scelto una o più tra le seguenti sorti: ambo, terno e quaterna. Non è possibile includere l’opzione numero Oro se con ambo, terno e quaterna vengono selezionate anche altre sorti (Estratto, Est. Determinato, Ambetto o Cinquina).

Il Numero Oro corrisponde al quinto numero estratto su ogni ruota del Lotto. Si vince se questo numero coincide con uno dei numeri giocati sulla stessa ruota.

Cosa importante, non è possibile includere l’opzione numero Oro nella giocata Lotto Più.

Numero Oro Lotto: quanto si vince

Il costo dell’opzione numero Oro è pari alla posta della giocata del Gioco del Lotto e ad essa si somma.

Se si indovinano i numeri giocati e tra essi c’è il numero Oro si avrà accesso a un premio più generoso rispetto a quello previsto dal gioco base. Se, invece, si indovina solo il numero Oro si vince il premio solo di questo numero.

La giocata al Numero Oro consente di partecipare a tutte le categorie di vincita previste, e l’eventuale vincita si somma a quella del Lotto.