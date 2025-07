Andrea Diprè si apre pubblicamente: un accorato appello per vincere la dipendenza e ripartire da zero.

Andrea Diprè, noto personaggio pubblico, ha condiviso sui social un appello che non lascia spazio a fraintendimenti: la sua vita, una volta segnata dal successo, è oggi travolta da un doloroso baratro causato dalla dipendenza dalla droga. In un momento di grande fragilità, Diprè si apre con sincerità e trasparenza, chiedendo aiuto e supporto ai suoi follower.

Chi è Andrea Diprè

Andrea Diprè è un avvocato, critico d’arte e personaggio mediatico italiano, noto per il suo stile provocatorio e controverso. Nato il 9 novembre 1974 a Tione di Trento, si laurea in giurisprudenza all’Università di Trento e diventa avvocato dopo un praticantato a Napoli. Inizialmente orientato verso una carriera ecclesiastico-politica, Diprè abbandona presto questa strada per dedicarsi all’arte.

Negli anni 2000 fonda il canale televisivo Diprè TV e il programma Le scelte di Andrea Diprè, in cui promuove artisti indipendenti. Con il tempo, si fa conoscere anche su YouTube, dove le sue interviste a personaggi controversi e il suo approccio irriverente lo rendono una figura divisiva nel panorama mediatico italiano.

Oltre alla carriera televisiva, Diprè ha intrapreso anche un percorso musicale come artista indipendente. La sua vita personale è stata caratterizzata da relazioni con figure del mondo dello spettacolo, tra cui la pornodiva Riley Steele, con cui è stato sposato dal 2015 al 2018.

Dal successo al baratro: Andrea Diprè lancia un appello disperato sui social

“La droga mi ha tolto tutto, ma non la voglia di vivere e di cambiare. Aiutami a ricominciare. Negli ultimi anni sono caduto in un tunnel, la dipendenza dalla droga, che mi ha portato via persone care, sogni, serenità e soprattutto me stesso. Mi sono isolato, ho toccato il fondo tante volte. Oggi sono qui per dirvi che voglio uscire, voglio riprendermi la mia vita. Ho bisogno di entrare in una comunità, iniziare un percorso serio e tornare a essere una persona libera, lucida, viva. Grazie a chi vorrà tendermi una mano”.

A prendere la parola è Andrea Diprè, critico d’arte e youtuber noto per le sue posizioni controverse, che è tornato a farsi sentire sui social lanciando una raccolta fondi su GoFundMe. L’iniziativa, finalizzata a finanziare il percorso di recupero dalla dipendenza da sostanze, ha come obiettivo la somma di 2.600 euro. Al momento, sono stati raccolti 1.500 euro grazie al contributo di più di 50 sostenitori, con donazioni che variano da 1 a 500 euro.