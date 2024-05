Andrea Diprè ricoverato per overdose, primi aggiornamenti: "Non è in rianim...

Andrea Diprè è stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento a causa di una overdose. Stando ai primi aggiornamenti, l’avvocato e critico d’arte non è in rianimazione.

Nelle scorse ore, una notizia ha allarmato i fan di Andrea Diprè: l’avvocato, critico d’arte e personaggio web è stato ricoverato per overdose. A rendere pubblica la notizia è stato il profilo Videotecadipreista:

“Ciao a tutti. Gestisco questa pagina per Andrea. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all’ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale Andrea si è drogato negli ultimi anni. Non avrei voluto dire nulla ma dato che la notizia sta circolando mi sembra opportuno darla in via ufficiale, anche perché so quanto Andrea avrebbe voluto che tutti lo sapessero. Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea“.

I primi aggiornamenti arrivano dal quotidiano autonomo del trentino Alto Adige che è riuscito a mettersi in contatto con l’ospedale dove Andrea Diprè è ricoverato. L’uomo, stando a quanto si apprende, non è in rianimazione. Si legge:

“Andrea Diprè sarebbe ricoverato all’ospedale Santa Chiara. L’annuncio è arrivato direttamente dalla sua pagina Instagram attraverso un post, scritto dall’amministratore del profilo. Secondo quanto scritto sul post la situazione sembrerebbe abbastanza grave. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del personale dell’ospedale di Trento che, allo stesso tempo, però, ne esclude un ricovero in rianimazione“.

Come sta Andrea Diprè?

Al momento, non si hanno altre informazioni in merito alle condizioni di salute di Andrea Diprè. I fan, gli stessi che hanno seguito con attenzione le sue interviste a Osvaldo Paniccia, Sarah Kennedy, Rosario Muniz e Giuseppe Simone e i video con Sara Tommasi e la Diva Del Tubo sono in apprensione per lui.