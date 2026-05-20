Formazione, Fondirigenti apre le selezioni per settima edizione D20 leader

(Adnkronos) – Fondirigenti, il fondo interprofessionale di Confindustria e Federmanager, punto di riferimento in Italia per la formazione manageriale, consolida il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti con la settima edizione di D20 Leader, il percorso formativo di eccellenza post laurea dedicato alla crescita delle nuove generazioni di manager. L’iniziativa, che seleziona i partecipanti secondo criteri meritocratici, offre un’esperienza formativa completa e distintiva.

Il programma prevede oltre 300 ore di formazione, articolate in lezioni, laboratori e study tour nazionali e internazionali, e affiancate da concrete esperienze professionali in azienda, pensate per tradurre immediatamente le competenze acquisite in pratica operativa. “Con D20 Leader – spiega il presidente Marco Bodini – puntiamo a investire sui giovani, consapevoli che la formazione delle nuove generazioni rappresenta una leva decisiva per il futuro del sistema produttivo italiano.

Sviluppare le competenze manageriali dei talenti significa costruire le basi della competitività di domani, per trasferire quel patrimonio di cui il Paese ha estremo bisogno”.

Giunto alla settima edizione, il progetto ha già raccolto oltre 2.500 candidature negli anni precedenti. I suoi punti di forza risiedono in una visione ‘alta’ ma fortemente concreta, in un approccio non accademico e nell’attenzione alla condivisione di esperienze di alto profilo, capaci di offrire ai partecipanti nuove lenti”per interpretare e affrontare una realtà economico produttiva in rapida evoluzione.

“Formare le nuove generazioni è un investimento prioritaria per il futuro del Paese – sottolinea il DG, Massimo Sabatini – Vogliamo offrire ai giovani occasioni concrete per investire sul proprio futuro e contribuire al contempo a contaminare con nuove energie il patrimonio di cultura manageriale del Paese, in un contesto globale in cui la sfida per l’innovazione si fa sempre più determinante”.

I giovani selezionati vivranno un’esperienza altamente professionalizzante, che prevede lo sviluppo di competenze trasversali – dalla leadership alle soft skill dell’innovatore – e insieme una profonda comprensione delle tendenze che stanno trasformando il mondo del lavoro e dell’impresa, oggi e nel prossimo futuro. Le testimonianze di eccellenza, gli study tour in Italia e in Europa e il confronto diretto con opinion leader, manager e istituzioni, rendono D20 Leader un’esperienza unica. A titolo esemplificativo, alcuni fra i temi trattati riguardano: macro-trend socioeconomici, sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, governance, oltre a competenze individuali, come public speaking, career coaching e team building.

L’iniziativa si svolgerà dal 27 settembre al 20 novembre 2026, in modalità ibrida: in parte in presenza, a Roma, e in parte online. L’ultima fase, a partire da gennaio 2027, prevede un’esperienza professionale in azienda di almeno 3 mesi, per consentire ai partecipanti di applicare concretamente quanto appreso, rafforzando orientamento e opportunità di inserimento lavorativo.

D20 Leader si rivolge a giovani nati tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2004, in possesso di: laurea triennale e master di primo livello (concluso o da concludere entro il 31/12/2026); laurea triennale e laurea magistrale (da conseguire entro il 31/12/2026); laurea magistrale o laurea a ciclo unico già conseguita (o da conseguire entro il 31/12/2026). Sono ammesse le principali aree accademiche: tutte le discipline Stem, scienze economiche, giuridiche, politiche, sociali, psicologiche e della comunicazione. Fondirigenti sosterrà integralmente i costi dell’iniziativa, comprese le spese di residenzialità e quelle per i trasporti per gli study tour. Le candidature sono aperte dal 20 maggio 2026 fino alle ore 12.00 del 6 luglio 2026, tramite l’apposito link online. Il bando completo è disponibile sul sito di Fondirigenti.

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