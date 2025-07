Sembrava un’occasione d’oro per entrare in TV, ma era una trappola. Un uomo ha versato 5.000 euro convinto di approdare a Uomini e Donne, ma dietro c’erano due donne che ora rischiano grosso. La truffa è stata scoperta e ha scosso il mondo dei fan del programma.

UeD, scoperta la truffa delle finte autrici: come hanno raggirato un uomo

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne prenderanno ufficialmente il via tra circa un mese e mezzo, con la messa in onda prevista per settembre. L’attesa è alta, ma a far parlare in queste ore è un un episodio del tutto inaspettato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, due donne — una 66enne residente nella provincia di Terni e una 71enne toscana — si sarebbero spacciate per membri della redazione del programma di Canale 5, riuscendo a raggirare un uomo desideroso di entrare a far parte del cast.

Le due avrebbero fatto credere alla vittima che, versando la somma di 5.000 euro, avrebbe avuto accesso diretto alla trasmissione. Oltre a questo importo, l’uomo avrebbe consegnato ulteriori 100 euro per due presunti omaggi: uno destinato a Maria De Filippi e l’altro, a quanto pare, per una donazione a una fittizia onlus dedicata ai gatti randagi, intitolata a Maurizio Costanzo.

Raggirato con la scusa di partecipare a Uomini e Donne: due donne indagate

L’uomo sarebbe stato invitato a sostenere alcuni presunti provini, utili — secondo quanto gli era stato riferito — a convincere la produzione a inserirlo tra i partecipanti della trasmissione. Col tempo, però, resosi conto che dietro quelle promesse non vi fosse alcuna reale possibilità di accedere al programma, avrebbe deciso di denunciare l’accaduto per il denaro che gli era stato sottratto.

La segnalazione ha portato all’apertura di un’indagine da parte della procura, considerando il reato di truffa. Nelle ultime ore, le due donne sono comparse davanti al giudice Lidia Brutti, nell’ambito dell’udienza preliminare. Secondo quanto riportato nel capo d’imputazione, le indagate avrebbero messo in atto un piano organizzato per ottenere somme di denaro approfittando dell’interesse e della buona fede dell’uomo, che aspirava a partecipare al noto programma televisivo.