La tensione tra Tina Cipollari e alcune protagoniste di Uomini e Donne non si spegne nemmeno lontano dai riflettori. Nelle ultime ore, una dama del trono over ha rilasciato dichiarazioni che non sono passate inosservate: “È gelosa di me”, ha affermato con decisione. Un’accusa forte che alimenta le voci su vecchi attriti mai davvero risolti tra le due.

Attacco a distanza di Isabella July a Tina Cipollari: spunta anche il nome di Cosimo Dadorante

La tensione tra alcuni volti noti di Uomini e Donne si fa sentire anche lontano dagli studi televisivi. Questa volta i protagonisti indiretti sono Isabella July, ex dama del Trono Over, e Tina Cipollari, storica opinionista del programma.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Opinionista Social, Isabella ha lasciato intendere che, a suo avviso, Tina potrebbe nutrire una certa gelosia nei suoi confronti. Un’opinione che ha sollevato inevitabili polemiche, anche se l’ex dama non si è limitata a questo: ha voluto fare chiarezza su un altro episodio che ha attirato l’attenzione degli appassionati di gossip.

La vicenda riguarda una richiesta economica avanzata da Isabella July al blogger Lorenzo Pugnaloni, al quale avrebbe chiesto 500 euro per concedere un’intervista. È stato lo stesso Pugnaloni, attraverso i suoi canali social, a raccontare per primo l’accaduto, definendolo una sorpresa poco piacevole e commentando con ironia che “pensava di averle viste tutte”. L’esperto di gossip ha anche sottolineato come, secondo lui, alcune ex dame sembrerebbero ormai considerarsi vere e proprie “professioniste dell’informazione”.

Poco dopo, Isabella ha confermato tutto, spiegando che la sua richiesta non era frutto di un’iniziativa personale, ma derivava da un consiglio ricevuto. A suggerirle di monetizzare la propria immagine sarebbe stato Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Tina Cipollari. Stando al racconto dell’ex dama, Cosimo le avrebbe confidato che è prassi, nel mondo dei social e dell’intrattenimento, ricevere compensi per contenuti o interviste, e che anche lei aveva pieno diritto di farlo.

Nonostante le critiche ricevute, ha difeso la sua posizione con tranquillità, ribadendo che si è trattato di una scelta riflettuta, volta a valorizzare la propria immagine pubblica.

Attacco a Tina Cipollari, le dure parole della dama di Uomini e Donne

“Tina durante il programma ha sempre provato gelosia nei miei confronti”.

La dama ha condiviso un episodio particolare che, secondo lei, confermerebbe l’esistenza di un certo disagio nei suoi confronti da parte di Tina Cipollari. A quanto ha raccontato, in un’occasione, mentre si trovavano dietro le quinte di Uomini e Donne, avrebbe cercato di avvicinare l’opinionista con un atteggiamento disteso e cordiale.

Spinta dal desiderio di chiarire eventuali malintesi, le si sarebbe avvicinata con tono amichevole, proponendole di confrontarsi “da donna a donna” davanti a un caffè, lontano dalle telecamere e dalle dinamiche del programma. La Cipollari, però, non avrebbe raccolto l’invito, preferendo mantenere le distanze.