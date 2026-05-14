Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 16 e 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 16-17 maggio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 16 e 17 maggio 2026 sono Gemelli, Scorpione e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Acquario.

Oroscopo weekend 16-17 maggio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 16 e 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale: