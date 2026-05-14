Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 16 e 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 16-17 maggio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 16 e 17 maggio 2026 sono Gemelli, Scorpione e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Acquario.
Oroscopo weekend 16-17 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend del 16 e 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: fine settimana sottotono, stanchezza e nervosismo vi accompagneranno entrambi i giorni, con possibili discussioni con il partner specie sabato.
- Toro: dopo una settimana complicata, il weekend vi regalerà un pò di sereno grazie alla possibilità di coltivare le vostre passioni assieme agli amici di sempre.
- Gemelli: weekend super! Passione e romanticismo saranno al centro di entrambi i giorni, con possibili sorprese inaspettate da parte del partner! Tanta fortuna domenica sera.
- Cancro: weekend sereno e tranquillo, senza imprevisti degni di nota. Cercate di sfruttare il tempo libero anche per riposarvi dopo una settimana molto impegnativa.
- Leone: sabato sarà una giornata piuttosto complicata, diversi gli imprevisti che potrebbero costringervi a cambiare i vostri piani.
Anche domenica la fortuna vi volterà le spalle.
- Vergine: dopo una settimana di litigi e discussioni con il partner, finalmente torna il sereno, con la passione che prenderà il sopravvento. Attenzione solamente a un eccessivo nervosismo domenica pomeriggio.
- Bilancia: che bel fine settimana vi aspetta! Tanto divertimento assieme agli amici di sempre e tanta passione con il partner. Insomma, un weekend davvero da incorniciare.
- Scorpione: un fine settimana tranquillo all’insegna del riposo e del relax. Dopo un periodo intenso a livello lavorativo è tempo di tirare un pò il freno e ricaricare le energie.
- Sagittario: ottimo fine settimana all’insegna della fortuna! Tutto sembrerà proprio andare come desiderate e, alcuni di voi, potrebbero anche ricevere una sorpresa inaspettata.
- Capricorno: weekend a due facce, sottotono la giornata di sabato con diversi imprevisti, molto serena ed emozionante quella di domenica. Cercate anche di riposarvi il più possibile.
- Acquario: fine settimana difficile a livello sentimentale con litigi e discussioni sia sabato che domenica. Ci sono questione passate che non sono risolte, è tempo di farlo.
- Pesci: sarà un fine settimana nel complesso sereno anche se la stanchezza accumulata durante la settimana si farà sentire e potrebbe farvi cambiare i piani della domenica.