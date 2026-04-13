Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 13-19 aprile 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 sono Toro, Scorpione e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Vergine e Capricorno.

Oroscopo settimana 13-19 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 per ogni segno zodiacale: