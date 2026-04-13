Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 13-19 aprile 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 sono Toro, Scorpione e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Vergine e Capricorno.
Oroscopo settimana 13-19 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: settimana positiva sul fronte lavorativo, anche se non mancheranno gli imprevisti. Così così invece dal punto di vista sentimentale con malumori all’interno della coppia.
- Toro: che bella settimana in vista! Tanta fortuna per voi in questi giorni, con soddisfazioni a livello lavorativo davvero inaspettate. Se state cercando lavoro è questa la settimana giusta!
- Gemelli: settimana nel complesso positiva, qualche imprevisto di troppo sul lavoro ma niente che non si risolverà per il meglio. In amore qualche incomprensione soprattutto mercoledì.
- Cancro: settimana di alti e bassi, si alterneranno momenti carichi di gioia ad altri di malinconia, ma si sa, i nati sotto questo segno sono abituati ai continui cambi di umore.
- Leone: settimana complicata, specie dal punto di vista sentimentale, con litigi e discussioni che potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi.
- Vergine: settimana così così, la stanchezza e il nervosismo non vi consentiranno di esprimervi al meglio, né sul lavoro né nelle vostre relazioni interpersonali.
- Bilancia: una settimana a due facce, inizierà nel migliore dei modi, tutto infatti sembrerà andare come desiderata, ma attenzione a diversi imprevisti e contrattempi a partire da giovedì.
- Scorpione: super settimana a livello lavorativo, alcuni di voi potrebbero ricevere una nuova proposta di collaborazione davvero super interessante, magari all’estero.
- Sagittario: settimana nel complesso serena e tranquilla, senza troppi intoppi. Attenzione solamente a un’eccessiva stanchezza, cercare di sfruttare il tempo libero anche per riposarvi.
- Capricorno: settimana complicata, sotto ogni punto di vista. In amore possibili litigi con il partner a causa di vecchi malintesi, e anche sul lavoro le difficoltà sono dietro l’angolo.
- Acquario: grazie a Venere l’amore sarà al top questa settimana, anche per i single tanta fortuna in arrivo. Sul lavoro settimana tranquilla, senza troppi intoppi.
- Pesci: ottima settimana dal punto di vista sentimentale, con passione e romanticismo protagonisti. Sul lavoro invece attenzioni agli imprevisti, specie da metà settimana.