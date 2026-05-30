Il papa chiama a pregare: rosario per la pace il 30 maggio 2026

Il papa presiederà un rosario per la pace alla Grotta di Lourdes in Vaticano e invita santuari e fedeli di tutto il mondo a unirsi in preghiera per i popoli segnati dai conflitti

In un contesto di conflitti e tensioni diffuse, papa Leone XIV ha lanciato un appello alla preghiera collettiva: sabato 30 maggio 2026 alle 19:00 guiderà la recita del Santo Rosario dalla Grotta di Nostra Signora di Lourdes, nei Giardini Vaticani. L’iniziativa è pensata non come un evento isolato, ma come un gesto che coinvolge comunità, santuari e fedeli in una rete di supplica per la pace.

Il significato dell’appello è duplice: da un lato, esprimere vicinanza concreta alle realtà colpite dalla guerra; dall’altro, coltivare attraverso la preghiera un impegno quotidiano a favore della riconciliazione. Il Dicastero per l’Evangelizzazione ha promosso l’iniziativa chiedendo ai santuari del mondo di organizzare momenti paralleli e di condividere la diretta tramite piattaforme digitali.

Un momento di comunione mondiale

L’evento non rimane confinato alle mura vaticane: è stato richiesto ai santuari di sincronizzarsi con Roma e ai fedeli di unirsi spiritualmente, fisicamente o via streaming. Tra le strutture che hanno manifestato adesione figurano santuari europei, asiatici e del Medio Oriente, a testimonianza della dimensione globale dell’invito. L’intento è creare una rete di preghiera capace di farsi sentire oltre i confini nazionali.

Coinvolgimento dei santuari e canali digitali

Il Dicastero ha suggerito strumenti concreti: dirette sui siti ufficiali, trasmissioni sui canali social vaticani e condivisione con hashtag dedicati per favorire la partecipazione anche dei più lontani. Questo approccio mette in evidenza come la preghiera comunitaria oggi possa avvalersi dei mezzi digitali per amplificare un messaggio di solidarietà e presenza spirituale.

Perché pregare oggi: il messaggio del Papa

Alla fine della recita il Santo Padre ha ricordato che la pace non è un’astrazione né una mera strategia d’interesse: è un compito quotidiano che richiede ascolto e attenzione verso le vittime dei conflitti. I suoi richiami hanno messo al centro il grido di chi soffre: bambini, famiglie sfollate, prigionieri e profughi che sperano in un mondo più giusto e sicuro.

La dimensione umana del messaggio

Il ponte tra fede e azione è chiaro nel discorso papale: pregare per la pace significa prima di tutto riconoscere la sofferenza concreta delle persone e tradurre quella consapevolezza in scelte quotidiane. Il Papa ha sottolineato che ascoltare il grido degli innocenti è la premessa per costruire percorsi di riconciliazione e di aiuto concreto.

Aspetti pratici dell’evento

Chi desidera partecipare in presenza ha potuto ritirare i biglietti nelle giornate antecedenti l’evento, secondo le indicazioni fornite dal Dicastero. Per chi resta a distanza, la funzione è stata trasmessa tramite il portale Vatican News e i canali social ufficiali, con la possibilità di seguire la recita anche da Piazza San Pietro grazie agli schermi installati.

Come unirsi anche da lontano

I santuari collegati sono stati invitati a segnalare la propria partecipazione attraverso un form messo a disposizione dal Dicastero, così da valorizzare la presenza delle comunità che si sono raccolte in simultanea. L’uso di hashtag e la condivisione di immagini hanno contribuito a creare un senso di vicinanza tra fedeli di culture diverse.

Il valore simbolico dell’iniziativa

Al di là dell’ora e del luogo, l’appuntamento con il rosario ha una forte valenza simbolica: rappresenta la volontà di mettere la preghiera al servizio di una causa umana e universale. La scelta della Grotta di Lourdes richiama la tradizione mariana come luogo di consolazione, mentre la partecipazione di santuari internazionali sottolinea l’idea che la pace richiede impegno collettivo.

In conclusione, la chiamata di papa Leone XIV a pregare per la pace si configura come un invito aperto a credenti e non credenti: un momento per fermarsi, riflettere e ascoltare il grido degli innocenti, trasformando la supplica in un impegno concreto verso chi più soffre.