De Luca torna a guidare Salerno: vittoria netta senza simboli di partito

Il ritorno di Vincenzo De Luca alla guida di Salerno segna un nuovo capitolo nell’arco di tre decenni di presenza politica cittadina: la vittoria, netta e al primo turno, gli vale il quinto mandato in 33 anni. La corsa si è svolta inusualmente senza l’uso del simbolo nazionale del Pd, puntando piuttosto su una coalizione di sette liste civiche che hanno fatto da traino.

Questo risultato arriva dopo anni in cui De Luca era comunque presente nella città pur ricoprendo cariche regionali, esercitando un’influenza continua sull’amministrazione locale.

La campagna di De Luca è stata caratterizzata da un contatto diretto con i quartieri e da un messaggio focalizzato sulla concretezza: sicurezza, grandi opere e turismo. Il sindaco uscente, che aveva anticipato l’uscita dalla carica per agevolare il ritorno del leader, ha lasciato spazio a una riorganizzazione che molti hanno letto come un rientro previsto e calibrato.

In questa fase si è visto anche un uso strategico delle liste civiche: Progressisti per Salerno, Dc Democrazia Cristiana-Insieme per Salerno, Avanti-Psi e altre formazioni locali hanno accompagnato la candidatura, favorendo una campagna di immagine fortemente radicata sul territorio.

La strategia elettorale e il ruolo delle liste civiche

La scelta di correre senza il simbolo nazionale è stata tanto politica quanto tattica: da un lato ha aggirato il conflitto aperto col partito, dall’altro ha valorizzato un approccio territoriale basato su candidature e soggetti locali.

La coalizione deluchiana ha puntato su nomi noti nella scena cittadina e su un branding locale che mette al centro la figura del leader. La presenza di sette liste ha permesso una campagna di prossimità, con iniziative nei quartieri e un messaggio diretto agli elettori. L’assenza del simbolo Pd nazionale non ha impedito però al Pd locale di sostenere De Luca, anche se a livello regionale la linea è stata più ambivalente.

Il rapporto con il Pd e le tensioni interne

Dietro le quinte c’è stata una frizione con i vertici del partito: il simbolo è stato negato dalla segreteria campana guidata da Piero De Luca, figlio del candidato, e la direzione nazionale ha mantenuto un atteggiamento di distacco. È una vicenda che rimanda a conflitti preesistenti tra De Luca e alcuni apparati del partito, e che spiega in parte la decisione di valorizzare liste civiche piuttosto che simboli nazionali. Il risultato elettorale, tuttavia, mostra come la base elettorale cittadina abbia privilegiato la leadership personale e il progetto locale rispetto alle schermaglie interne al Pd.

I principali avversari e la composizione dello schieramento alternativo

Di fronte a De Luca si sono schierati candidati provenienti da coalizioni diverse. Il centrodestra ha convergito su Gherardo Maria Marenghi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, mentre il campo alternativo ha scelto l’avvocato Franco Massimo Lanocita, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra oltre che da una lista civica composta da comitati cittadini e soggetti critici rispetto alla gestione locale. Altri candidati civici hanno provato a intercettare porzioni di elettorato insoddisfatto, ma la frammentazione non ha impedito a De Luca di ottenere un margine molto ampio.

Volti e liste che hanno provato a sfidare lo status quo

Tra le alternative sono emersi profili varia: dall’ex presidente dell’Ordine degli ingegneri che ha provato a riunire forze civiche, alla dirigente scolastica con esperienza in consiglio comunale, fino a candidati sostenuti da movimenti di sinistra radicale. Nonostante iniziative e presenze rilevanti sul territorio, la capacità della coalizione alternativa di aggregare voti è risultata limitata. Le dinamiche di campagna hanno confermato la difficoltà di costruire un’alternativa unitaria al progetto politico dominante, soprattutto quando chi guida la sfida gode di una radicata riconoscibilità personale.

Numeri, proiezioni e prospettive per la città

Le prime proiezioni diffuse durante lo spoglio indicavano un vantaggio consistente: secondo una proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione dell’11%, De Luca era attestato intorno al 59,3%, mentre Marenghi e Lanocita si aggiravano rispettivamente intorno al 15% e al 14%. Questi dati fotografano una vittoria netta e mostrano come la mobilitazione delle liste civiche abbia trasformato il capitale politico personale in consensi concreti. Sul piano programmatico, i grandi temi messi in campo dalla campagna — sicurezza, infrastrutture, turismo — saranno probabilmente al centro delle scelte amministrative del prossimo mandato.

Dal punto di vista personale, il ritorno al governo cittadino avviene in un contesto che racconta una relazione di lunga durata con la città: De Luca aveva mantenuto una presenza costante anche durante gli anni del ruolo regionale e l’8 maggio ha compiuto 77 anni. Nel dibattito pubblico locale la sua figura resta divisiva, generando sentimenti contrastanti ma anche una forte capacità di determinare l’agenda. Il nuovo mandato porrà nuovamente al centro il tema della leadership territoriale e la sfida di trasformare promesse e progetti in risultati percepibili dai cittadini.