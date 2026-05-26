Addio a sorpresa: John Galantic si dimette da Tod's dopo il delisting

La notizia della partenza di John Galantic dalla guida di Tod’s ha sorpreso il mondo della moda: secondo un report di Bloomberg, il manager ha lasciato il gruppo italiano alla fine di aprile per motivi personali. L’uscita arriva dopo un mandato iniziato a settembre 2026, periodo durante il quale Galantic era stato chiamato a guidare la società in una fase delicata successiva al delisting dalla Borsa italiana.

La comunicazione formale è stata confermata da un portavoce del gruppo, che ha precisato come al momento non sia stato designato un successore.

Il contesto societario è centrale per comprendere le implicazioni della decisione: Tod’s è controllata dalla famiglia Della Valle con il 54% del capitale, mentre un 36% è in mano a L Catterton, il fondo di private equity nato dalla fusione tra Catterton e L Capital nel 2016 e collegato al mondo del lusso.

Questa struttura proprietaria rende la governance interna un elemento chiave per future scelte strategiche, soprattutto in una fase post-delisting in cui la gestione privata assume peso e responsabilità differenti rispetto alla quotazione pubblica.

La decisione e le comunicazioni ufficiali

La partenza di Galantic è stata resa nota attraverso canali formali ma con spiegazioni sintetiche: il riferimento ai motivi personali è stato ripetuto come motivo ufficiale per giustificare la cessazione dell’incarico.

In assenza di dettagli ulteriori, il mercato e gli osservatori del settore hanno iniziato a interrogarsi sulle possibili ricadute operative e sulle tempistiche per individuare un nuovo amministratore delegato. È rilevante che la comunicazione sia avvenuta tramite un rappresentante di Tod’s, mentre le indiscrezioni hanno trovato ampia eco sui media finanziari internazionali.

Impatto immediato sulle attività

Nel breve termine, la continuità operativa passa per la capacità della governance di garantire stabilità: la presenza del presidente Diego Della Valle e del vicepresidente Andrea Della Valle è stata indicata come elemento di garanzia per la direzione strategica. La situazione pone domande su come verranno gestite le relazioni con partner industriali e finanziari, inclusi i rapporti con L Catterton, e su quali priorità saranno rimodulate senza la figura di Galantic al timone.

Il profilo professionale di John Galantic

Il curriculum di John Galantic spiega perché la sua nomina era stata interpretata come un segnale importante: prima di approdare a Tod’s, Galantic ha trascorso circa sedici anni in Chanel, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità, tra cui la gestione del mercato statunitense. La sua esperienza include inoltre posizioni in aziende come Procter & Gamble, GlaxoSmithKline e Coty, nonché incarichi di consulenza e partecipazioni in consigli di amministrazione, fatti che lo rendevano un profilo atteso per guidare un marchio del lusso in transizione.

Competenze e percezione esterna

Dal punto di vista strategico, Galantic era visto come una figura capace di coniugare competenze operative con conoscenze del mercato globale del lusso. La sua nomina dopo il delisting era stata letta come un passo verso una fase di rilancio o di riorientamento del gruppo, con attenzione alla struttura distributiva e all’espansione internazionale. L’abbandono del ruolo solleva ora interrogativi sulle scelte manageriali future e sulla ricerca di un profilo che possa incarnare visione e concretezza operativa.

Proprietà, alleanze e prospettive future

La composizione azionaria è un elemento che condizionerà le decisioni successive: la famiglia Della Valle mantiene il controllo con il 54% del capitale, mentre L Catterton detiene il 36% e rappresenta la più grande società globale di private equity dedicata ai beni di consumo. Fondata ufficialmente nel 2016 dalla fusione tra Catterton e L Capital, quest’ultima collegata al gruppo Arnault e a LVMH, L Catterton porta competenze finanziarie e rete nel settore del lusso che saranno probabilmente decisive nelle scelte di governance e strategia industriale.

In conclusione, la partenza di John Galantic apre una fase di attesa per Tod’s: la famiglia Della Valle rimane al centro delle decisioni e il dialogo con L Catterton sarà probabilmente fondamentale per la nomina del nuovo management e per le priorità strategiche nel medio periodo. Resta da vedere quale profilo verrà scelto per guidare il marchio dei celebri mocassini e come verranno bilanciate le esigenze di continuità con quelle di evoluzione.