Tendenza sporty in palestra e non solo: i capi per lei must have

I trend vengono dettati dalle passerelle ma poi siamo noi nel quotidiano a dire cosa sarà davvero un must have.

Accanto a look estremamente patinati, c’è la comodità che prende il sopravvento ed eccoci quindi che in primavera ed estate indossiamo look sportivi in palestra, ma non solo.

All’interno della linea di abbigliamento donna di Pepco, infatti, vengono proposte tantissime soluzioni da indossare durante la giornata e il tempo libero. Perfette per girare in città, fare la spesa o viaggiare, hanno carattere e conquistano varie fasce d’età. Ecco i must have da acquistare a prezzi top.

Focus sui colori pastello

I colori pastello dominano la scena. L’azzurro ha conquistato una posizione stabile tra i preferiti della primavera. Fresco, leggero, facile da portare: funziona con le sneakers bianche e non richiede particolari sforzi di coordinazione.

Il beige, invece, si inserisce in quella tendenza ai toni naturali che ormai permea ogni sfaccettatura dello sportswear contemporaneo. Minimal ma non anonimo, si abbina con quasi tutto e regge benissimo persino quando si decide di aggiungere qualcosa sopra, per esempio una giacca oversize o un cardigan leggero.

Poi c’è il rosa. Tornato, sì, ma in modo diverso rispetto ai cicli precedenti: le tonalità sono più delicate, meno invadenti. Non è il rosa fluo da anni Ottanta, né quello confetto da cartoon ma ha abbastanza carattere da farsi notare.

E il grigio? È lì, fedele, pratico, elegante quanto basta. Chi non riesce a decidere, alla fine lo sceglie… e di solito non sbaglia.

Forma e vestibilità

I colori attirano l’attenzione, ma è il taglio che determina se una tuta funziona davvero. Le linee morbide sono diventate il punto di riferimento: niente di compresso o che ricordi le vecchie tute attillate pensate solo per il movimento fisico. Il cotone torna protagonista, respirabile e confortevole, con una caduta naturale che non schiaccia e non vincola.

La vestibilità più ampia permette anche di giocare meglio con gli strati. Una felpa leggermente più larga del pantalone, oppure il contrario: sono dettagli che fanno la differenza tra un look approssimativo e uno che sembra studiato… persino quando non lo è affatto.

L’importanza degli accessori

Come sempre, i dettagli fanno la differenza. Cosa non può mancare? Sicuramente le sneakers. Bianche per la versione più pulita, colorata se si vuole aggiungere un punto focale all’outfit. Ma anche una borsa tote o un paio di occhiali da sole essenziali: il mondo dello sporty look ha le sue regole non scritte, e sono sorprendentemente flessibili.

L’obiettivo non è sembrare appena uscite dalla palestra, ma nemmeno fingere di essere in tutt’altro contesto. È trovare quell’equilibrio in cui ci si sente a proprio agio e si trasmette comunque cura per come ci si presenta.

E dove puoi trovare tutto questo senza spendere troppo? Nei negozi Pepco puoi acquistare tutti i capi sporty chic di cui abbiamo parlato da sfoggiare in palestra e nel tempo libero, divertirti con lo shopping per tutta la famiglia e, perché no, dare anche un tocco di novità alla tua casa con la linea di complementi d’arredo e decorazioni.