I tre look di Laura Pausini a Sanremo: Armani e Pomellato in primo piano

Laura Pausini debutta a Sanremo 2026 con tre abiti lunghi firmati Giorgio Armani e preziosi Pomellato: dal velluto nero al blu cobalto, un racconto di eleganza e minimalismo

Laura Pausini ha debuttato sul palco dell’Ariston come co-conduttrice nella prima serata della 76esima edizione del Festival con un progetto stilistico coerente. L’artista ha alternato tre cambi d’abito firmati Giorgio Armani, accompagnati da gioielli di Pomellato, con l’obiettivo di valorizzare la presenza scenica senza sovrastarLa. Le scelte hanno mirato a coniugare l’impatto televisivo con il rigore del red carpet.

Dietro ogni look c’è un lavoro di costruzione e una precisa intenzione comunicativa. Non si è trattato solo di abiti esteticamente rilevanti, ma di una sequenza che racconta diverse sfumature identitarie. Si è passati da un total black che rimanda alla silhouette classica, a un vestito polvere più luminoso, fino a un blu cobalto scenografico. La sequenza ha mostrato come l’abito lungo possa diventare strumento narrativo sul palco.

Primo cambio: velluto nero e scollatura scenografica

Dopo la sequenza che ha mostrato come l’abito lungo possa diventare strumento narrativo sul palco, il primo cambio ha confermato l’impostazione stilistica dell’artista. Pausini ha indossato un lungo abito in velluto scuro dalla silhouette a sirena, sagomato per valorizzare la figura. La scollatura, ampia e pronunciata, richiamava suggestioni hollywoodiane mantenendo un registro scenico cupo, vicino a un immaginario di eroine gotiche contemporanee. A completare il look, un maxi collier di Pomellato con motivo serpentiforme in oro bianco e diamanti e una gemma centrale a fare da punto luce. Il risultato ha bilanciato opulenza e misura, preparando la scena per i cambi successivi.

Impatto visivo e comunicazione

Il risultato ha bilanciato opulenza e misura, preparando la scena per i cambi successivi. L’abito sfruttava il contrasto tra zone scure e dettagli luminosi. Il velluto assorbiva la luce; la gioielleria la rifrangeva con precisione. La scelta di un unico elemento prezioso di grande formato ha evitato l’effetto sovraccarico. Tale soluzione ha mantenuto un linguaggio visivo coerente con la regia televisiva e con il ritmo della serata.

Secondo cambio: toni polvere e leggerezza di tulle

Per il secondo intervento sul palco la cantante ha scelto un abito nei toni polvere, completato da richiami all’argento freddo. Il busto si è articolato in una tunica avvolgente mentre un lieve strato di tulle ha introdotto movimento e leggerezza. L’assenza di collane importanti è stata una decisione stilistica mirata. Solo un paio di orecchini Pomellato in oro bianco hanno accompagnato il look, riducendo gli ornamenti e lasciando che il vestito esprimesse la sua modernità.

Perché questo abito ha funzionato

La combinazione tra texture luminose e trasparenze sottili ha reso il vestito equilibrato rispetto agli altri cambi. Il gioco tra fascino e discrezione ha permesso a Pausini di apparire contemporanea senza rinunciare all’eleganza classica. Il risultato mostra come la moda funzioni anche come strategia di immagine, calibrata per il palcoscenico televisivo.

Terzo cambio: blu cobalto e strascico leggero

Il terzo look ha confermato l’attenzione alla sartoria: un abito lungo in blu cobalto con un lieve strascico e una costruzione curata nella parte superiore. Il colore ha illuminato la scena e ha creato un contrasto cromatico rispetto ai precedenti outfit, più misurati. I gioielli sono rimasti minimali per non distogliere l’attenzione dalla qualità del taglio e dalla fluidità del movimento.

Questo vestito richiamava capi visti in altri contesti internazionali, confermando la linea estetica della Maison e la volontà di creare abiti funzionali dal vivo e davanti alle telecamere. La lavorazione sulle spalle e il taglio del busto hanno evidenziato il valore dell’alta moda come sintesi di tecnica e creatività.

Conclusione: armonia tra moda e personalità

La scelta di Laura Pausini di indossare tre creazioni Giorgio Armani abbinate a gioielli Pomellato ha tracciato una progressione di stile coerente: dal drammatico al romantico fino al sontuoso ma misurato. Ogni cambio ha svolto un ruolo preciso nella scaletta della serata, dimostrando che l’abbigliamento può sostenere la presenza scenica di una conduttrice senza sovrapporsi alla musica. Il risultato ha confermato il dialogo tra identità artistica e savoir-faire sartoriale.