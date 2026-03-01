Look finale di Sanremo: chi ha vinto sul palco e chi ha sbagliato

Look finale di Sanremo: chi ha vinto sul palco e chi ha sbagliato

La serata conclusiva del festival non è stata solo musica: è stata una passerella a cielo aperto, dove ogni outfit ha raccontato qualcosa sull’artista che lo indossava. Critici, addetti ai lavori e pubblico hanno osservato tagli, tessuti e accessori, trasformando il guardaroba sul palco in uno dei veri protagonisti della notte.

La passerella: tra couture e classici rivisitati

Sul palco si sono alternati smoking sartoriali, abiti da sera e creazioni di alta moda. Alcuni look hanno esaltato la presenza scenica grazie a linee nette e materiali pregiati; altri invece hanno stonato per proporzioni sbilanciate o per una scarsa coerenza con la performance. In generale si è notato un ricorso consistente alla couture e a accessori vistosi, scelti per lasciare un’impronta visiva anche a distanza.

Effetti sulla copertura mediatica

Le scelte stilistiche hanno subito innescato dibattiti tra critici e commentatori: i giudizi influenzano recensioni, servizi fotografici e persino le playlist che ripropongono la serata. La macchina organizzativa ha confermato che tutto si è svolto regolarmente; la vera posta in gioco è ora capire quale eredità di stile lasceranno gli stilisti coinvolti e quanto le tendenze mostrate influenzeranno la stagione successiva.

Valore del classicismo e ruolo degli accessori

Il tailoring ha avuto i suoi momenti di gloria: proporzioni corrette e rispetto delle linee hanno prevalso in più di un’occasione. Carlo Conti ha optato per uno smoking tradizionale in tessuto lavorato, elegante senza ricorrere a effetti scenografici; la scelta parla di professionalità più che di esibizione. Raf, invece, ha mischiato velluto blu e camicia sbottonata, dimostrando come il codice classico possa convivere con tocchi personali.

I guanti, in particolare, sono stati l’accessorio ricorrente della serata: lunghi o corti, in pelle o in tessuto, hanno trasformato outfit sobri in scelte riconoscibili. Anche spille, collane e piccoli inserti in raso o broccato hanno giocato un ruolo importante nel definire silhouette e dettagli.

Chi si è distinto

Alcuni artisti hanno saputo tradurre la propria identità in scelte di grande senso scenico. Chiello ha proposto un goth raffinato, con trucco intenso, doppio petto e una spilla a forma di rosa nera che ha precisato il tema senza rinunciare al rigore sartoriale. Ermal Meta ha scelto un total look Trussardi con guanto in pelle, calibrando un mood bohémien curato nei particolari. Arisa ha puntato su un abito essenziale completato da un maxi fiocco, un equilibrio tra semplicità e couture controllata; Malika Ayane ha invece optato per un abito laminato abbinato a guanti bianchi, trasformandosi in una figura scenica d’impatto.

Altri nomi hanno saputo sorprendere con scelte personali e sperimentali: Michele Bravi in una giacca doppiopetto in broccato dallo sviluppo ricercato; Tredici Pietro con stratificazioni di cravatte e soluzioni grafiche che hanno giocato su movimento e texture; Ditonellapiaga con elementi pop, come fiocchetti rosa, utili a smorzare la mise; Levante che ha usato un dettaglio intagliato per dare carattere a un abito classico senza tradirne la linea.

Le cadute di tono

Non tutte le scelte sono risultate efficaci. Qualche outfit è sembrato fuori luogo o poco funzionale rispetto al palcoscenico: Giorgia Cardinaletti è apparsa vincolata a un abito dal taglio tradizionale che non l’ha valorizzata al massimo; J-AX ha puntato su un mood “pistolero” che in alcuni momenti è parso eccessivo rispetto al contesto; per Nayt alcuni dettagli hanno richiamato atmosfere da centro commerciale, secondo alcune critiche. In più occasioni eccessi di colore o di proporzione hanno trasformato buone intenzioni in occasioni mancate.

Quando l’intenzione non basta

Si è percepita chiaramente la volontà di osare, ma la resa scenica non sempre ha retto l’idea: giacche destrutturate con cadute irregolari, dettagli sovraccarichi che distolgono l’occhio dalla figura, o accessori troppo usati che riducono la leggibilità complessiva. Dal backstage si sottolinea che, sul palco, la chiarezza visiva conta tanto quanto l’originalità.

Moda come linguaggio

Alcuni look hanno veicolato messaggi espliciti: Le Bambole di Pezza hanno scelto trasparenze studiate e la scritta “Give Peace a Chance” come dichiarazione politica e stilistica; Serena Brancale ha indossato un abito appartenuto a sua madre, trasformando il capo in un simbolo di valore affettivo più che commerciale. In questi esempi il vestire diventa linguaggio, amplificando contenuti musicali e personali.

La passerella: tra couture e classici rivisitati

Sul palco si sono alternati smoking sartoriali, abiti da sera e creazioni di alta moda. Alcuni look hanno esaltato la presenza scenica grazie a linee nette e materiali pregiati; altri invece hanno stonato per proporzioni sbilanciate o per una scarsa coerenza con la performance. In generale si è notato un ricorso consistente alla couture e a accessori vistosi, scelti per lasciare un’impronta visiva anche a distanza.0