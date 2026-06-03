Nuovo sviluppo giudiziario nel caso Daniela Santanchè, nell’ambito dell’inchiesta legata al caso Visibilia. La Consulta ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal Senato nei confronti della Procura di Milano.

Caso Santanchè: la Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato

Novità nel caso che vede coinvolta Daniela Santanché.

La Consulta ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal Senato nei confronti della Procura di Milano. La decisione non riguarda il merito delle accuse contestate nel procedimento, ma una questione istituzionale relativa all’uso di alcuni elementi investigativi raccolti durante le indagini. Secondo quanto sostenuto dal Senato, nel fascicolo dell’inchiesta sarebbero stati inseriti contenuti riconducibili alla senatrice senza che fosse stata preventivamente richiesta l’autorizzazione alla Camera di appartenenza, come previsto in particolari circostanze dalla normativa che tutela le prerogative parlamentari.

Tra il materiale oggetto della contestazione figurano alcune comunicazioni di posta elettronica e registrazioni audio di conversazioni che sarebbero state effettuate senza che l’interessata ne fosse a conoscenza. Proprio l’acquisizione e l’utilizzo di questi elementi rappresentano il punto centrale del ricorso.

Caso Daniela Santanchè: i prossimi passaggi davanti alla Corte Costituzionale

Con la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, la Consulta ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti necessari per approfondire la questione che riguarda Daniela Santanchè.

La Corte provvederà ora a informare le parti coinvolte, avviando il percorso che porterà alla valutazione del conflitto istituzionale.

L’esame servirà a chiarire se, nel corso delle indagini, siano state rispettate le prerogative previste per i membri del Parlamento. La decisione finale della Corte Costituzionale potrebbe avere rilevanza non solo per questo caso specifico, ma anche per definire i rapporti tra attività investigativa e tutela delle funzioni parlamentari in situazioni simile.