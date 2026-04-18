Il passaggio di consegne al Ministero del Turismo segna una fase di continuità amministrativa e riorganizzazione politica. Nel contesto dell’assemblea di Federalberghi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha evidenziato sia il lavoro svolto dalla precedente titolare Daniela Santanchè sia l’avvio della nuova gestione guidata da Gianmarco Mazzi, sottolineando l’importanza della stabilità del settore turistico per l’economia nazionale.

Dimissioni di Daniela Santanchè e sviluppi politici

Le dimissioni di Daniela Santanchè dal Ministero del Turismo sono avvenute il 25 marzo 2026, dopo giorni di pressioni politiche e richieste esplicite da parte della presidente del Consiglio. La ministra ha formalizzato il passo indietro con una lettera indirizzata a Giorgia Meloni, nella quale ha utilizzato toni netti e personali.

Le dimissioni sono arrivate in un contesto di forte tensione politica e di riassetto governativo, con il governo che ha poi gestito temporaneamente il dicastero del Turismo tramite la stessa premier in attesa di una nuova nomina.

“Voglio ringraziare Daniela Santanché”. L’annuncio a sorpresa di Giorgia Meloni

Come riportato dall’Adnkronos, nel corso dell’assemblea nazionale di Federalberghi all’Eur, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto sottolineare il contributo del precedente ministro del Turismo, esprimendo parole di riconoscimento per il lavoro svolto nel corso del mandato.

In particolare, ha affermato: “Voglio ringraziare il ministro precedente” del Turismo Daniela “Santanchè per il lavoro che ha fatto in questi anni”. Ha poi ribadito il concetto con una formulazione simile: “Penso che vada colta questa occasione anche per ringraziare ancora una volta il precedente ministro del Turismo Daniela Santanche’ per il lavoro che ha fatto in questi anni”.

Nel suo intervento, la premier ha inoltre dato il benvenuto al nuovo titolare del dicastero, Gianmarco Mazzi, presente per la prima volta all’assemblea. Con tono ironico ha aggiunto: “a Gianmarco Mazzi, il ministro del Turismo, al debutto in questa assemblea. Voglio confessare che io ho un po’ sofferto a dover mollare la delega. Sono stata probabilmente il ministro del Turismo meno longevo della storia d’Italia, pero’ l’incarico non mi dispiaceva affatto”.