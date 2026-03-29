Da oltre 48 ore la chat dell’esecutivo, riservata a ministri e ministri, è muta. Nessuno ha più scritto. Ma, come mai? A rivelarlo l’Agenzia Dire: “Daniela Santanché è ancora nella chat”.

Daniela Santanchè è ancora nella chat dei ministri: da oltre 48 ore nessuno scrive più niente

La chat WhatsApp “Consiglio dei Ministri” è muta da oltre 48 ore, nessuno infatti scritto niente. Daniela Santanché, dopo le dimissioni tra ministra del Turismo è però ancora presente nella chat. Un dettaglio che ha creato imbarazzo, ricordiamo ad esempio quando, un anno e mezzo fa, Gennaro Sangiuliano lasciò l’incarico, parallelamente abbandonò anche la chat di WhatsApp. E dunque, come mai la Santanché non lo ha ancora fatto?

Daniela Santanchè è ancora nella chat dei ministri dopo le dimissioni: come mai?

Come visto la chat dei ministri e delle ministre è muta da oltre 48 ore. Daniela Santanché, dopo le dimissioni da ministra del Turismo, non ha ancora abbandonato la chat e nessuno l’ha ancora rimossa. Il motivo non è noto, sarà voluto o semplicemente se ne è dimenticata? Secondo quanto riferito all’agenzia Dire da uno dei partecipanti al Consiglio dei Ministri dell’altro ieri il nome della Santanché non è mai stato citato durante la riunione ma il tema sarebbe emerso solamente dopo durante conversazioni informali, tra chi minimizza “Ma vi pare un problema questo?” e chi replica “Ma Daniela legge.”