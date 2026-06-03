Incendi in Spagna, nella regione di Murcia già bruciati oltre 150 ettari

Los Garres (Spagna), 3 giu. (askanews) – I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo un incendio divampato nella provincia di Murcia, che ha già distrutto 177 ettari di vegetazione, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza regionali. Per precauzione le autorità locali hanno disposto l’evacuazione preventiva di un centinaio di residenti di Los Garres e Lages.Il presidente regionale, Fernando Lòpez Miras, ha dichiarato che l’unità di emergenza rimarrà in stato di allerta nel caso in cui si renda necessario un intervento rapido qualora i forti venti che stanno colpendo la zona dovessero aggravare la situazione.