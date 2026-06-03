Ucraina, visita a sorpresa a Kiev di Rutte. E c'è anche Cavo Dragone

Kiev, 3 giu. (askanews) – Mark Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rendono omaggio ai soldati caduti al fronte davanti al Muro della Memoria durante una visita a sorpresa del segretario generale della Nato a Kiev.La cerimonia – a cui hanno partecipato anche alti funzionari militari e rappresentanti dei 32 Stati membri dell’Alleanza Atlantica, tra cui il presidente del Comitato Militare Cavo Dragone – è avvenuta dopo una serie di vasti attacchi russi contro l’Ucraina e mentre droni ucraini colpivano San Pietroburgo all’apertura del principale forum economico della città.