Dopo le dimissioni dall’incarico di ministra del Turismo, Daniela Santanchè è tornata a comunicare pubblicamente attraverso i social con un messaggio dal tono personale e disteso. Nel videomessaggio, l’ex ministra ha scelto di concentrarsi su un ringraziamento rivolto ai collaboratori del ministero, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e tracciando un bilancio positivo dell’esperienza maturata negli ultimi anni.

Daniela Santanché torna sui social dopo le dimissioni: ringraziamento e messaggio alla squadra del MiTur

Daniela Santanchè è tornata a mostrarsi sui social con un atteggiamento disteso e sorridente, a pochi giorni dalle dimissioni dall’incarico di ministra del Turismo. In un videomessaggio pubblicato su X, ha voluto esprimere gratitudine nei confronti dei collaboratori del ministero, definendoli una “fantastica squadra” che l’ha affiancata nel corso del mandato. Ha sottolineato come l’esperienza condivisa sia stata caratterizzata da impegno e spirito di gruppo, affermando: “Ognuno ci ha messo passione, volontà, determinazione e siamo stati in questi tre anni e mezzo una squadra, perché io ritengo che da soli non si vince mai e credo che il ministero del Turismo, per carità, con i nostri limiti in questi anni ha lavorato veramente bene“.

Nel suo intervento, l’ex ministra ha ribadito l’importanza della collaborazione e della continuità del lavoro svolto, evidenziando anche il valore umano delle relazioni costruite nel tempo: “Mi ricorderò di ognuna di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra“. Il messaggio si configura come un saluto collettivo rivolto a tutto il personale coinvolto nelle attività del dicastero, con un riconoscimento diffuso del contributo apportato da ciascuna figura professionale.

Daniela Santanché torna sui social dopo le dimissioni: bilancio dell’esperienza e saluti finali

Nel continuo del videomessaggio, Daniela Santanchè ha voluto soffermarsi su un ringraziamento più puntuale, citando diverse componenti dell’organizzazione ministeriale: “Voglio veramente ringraziare tutti i collaboratori del ministero del Turismo. Vorrei ringraziarli uno per uno. Voglio ringraziare dal Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, all’Ufficio Stampa, al Portavoce, alla Segreteria, al Capo dell’Ufficio Legislativo, a tutti coloro che hanno lavorato“.

Tracciando un bilancio complessivo del suo operato, ha attribuito i risultati ottenuti al lavoro collettivo piuttosto che al singolo: “Il merito non va a me, va a questa squadra fantastica che voglio ringraziare personalmente“. Ha poi concluso con un invito a proseguire nel percorso intrapreso, sottolineando il ruolo strategico del ministero per il Paese: “Bravi, continuate a lavorare così, continuate a portare avanti il ministero del Turismo, perché, come abbiamo sempre detto, è importante per la crescita della nostra economia nazionale. Grazie, il mio è veramente un ringraziamento che sento, perché siete stati fantastici e meravigliosi. Grazie a tutti“.

Nel complesso, il videomessaggio restituisce l’immagine di un congedo improntato alla riconoscenza e alla valorizzazione del lavoro di squadra, accompagnato da un tono personale e rilassato, registrato in un contesto privato e informale.