Daniela Santanchè si dimette dopo le pressioni politiche: la lettera a Giorgia Meloni

Nessun passo indietro del ministro della giustizia Nordio

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, invece, non fa passi indietro dopo la sconfitta al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Durante il question time alla Camera dei deputati, ribadisce con fermezza la propria linea, chiarendo che non esiste alcun obbligo di dimissioni legato all’esito referendario.

Il guardasigilli afferma: “Non è previsto in nessun ordinamento che il ministro si dimetta a seguito dell’esito negativo del referendum, tanto più che la fiducia è già stata confermata dal governo e dalla presidente del Consiglio“, sottolineando il sostegno ricevuto dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. In questo contesto, aggiunge di aver già assunto una responsabilità politica per l’esito della consultazione, ma ritiene non ci siano le condizioni per lasciare l’incarico: “Nonostante io abbia smentito quella frase sulla paramafiosità del Csm, che non era affatto mia ma di un magistrato del Csm di cui ho citato parola per parola la dichiarazione, quella è stata attribuita a me e costituisce il rammarico maggiore di questo momento referendario forse anche peggiore della sconfitta“.

Nordio riconosce un errore di comunicazione nella gestione del dibattito pubblico, evidenziando come alcune dichiarazioni siano state fraintese o attribuite impropriamente alla sua persona. Tuttavia, ribadisce che tale circostanza non incide sulla sua permanenza al ministero, forte della conferma di fiducia da parte del governo e della presidente del Consiglio, e della mancanza di presupposti istituzionali che impongano un passo indietro.