Daniela Santanché, perché non vuole dimettersi dal ruolo di ministro

Daniela Santanché, perché non vuole dimettersi dal ruolo di ministro

Daniela Santanché non accenna a fare un passo indietro la ministra del Turismo del Governo Meloni punta a restare al proprio posto e a non lasciare il proprio incarico dopo le indagini che la vedono protagonista e la sconfitta del fronte del SI al Referendum costituzionale, si sta quindi studiando un modo per farla lasciare, aprendo scenari inediti sino a qualche giorno fa.

Meloni-La Russa l’unione per l’uscita della Ministra

Giorgia Meloni ha invitato pubblicamente Daniela Santanché a dimettersi dal proprio incarico di Ministro del Turismo, sperando di chiudere la scia di dimissioni che ha portato all’addio di Delmastro e di Bartolozzi.

Lei però non ci sta, la scelta della Premier è stata quella di sfruttare una coalizione con Ignazio La Russa, presidente del Senato che ha tentato di far desistere la Ministra Santanché senza riuscirci.

La palla – metaforica – se la situazione dovesse farsi incandescente, passarebbe al Quirinale, nelle mani di Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica in quel caso avrebbe pronto un governo sostitutivo e a capo ci sarebbe, eventualmente, Mario Draghi.

Se Santanché resta… Gli scenari

Se la Ministra del Turismo resta al suo posto, come sta facendo ora, gli scenari possibili non sarebbero entusiastici. Il primo è quello che vede lo spiraglio delle elezioni anticipate, già a giugno, come riporta Il Giornale d’Italia o addirittura un Meloni-bis corretto.

L’obiettivo massimo è di non far scendere in campo il Quirinale perché in quel caso anche Giorgia Meloni potrebbe far ben poco e si dichiarerebbe la fine del suo governo ben prima della tanto auspicata fine del mandato da lei tanto sbandierata.

I prossimi giorni, che potrebbero diventare settimane, saranno decisivi per vedere che tipo di deriva prenderà l’affaire Santanché, che ormai assume sempre più i contorni di un caso.