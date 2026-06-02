Come procedono i sondaggi politici? Chi vincerebbe se si dovesse votare oggi? Le risposte arrivano dall’ultima supermedia elaborata da Youtrend. Centrodestra e campo largo sono praticamente appaiati, confermando una fase di forte competizione.

Sondaggi politici, supermedia Youtrend: centrodestra e campo largo quasi appaiati

Ritorna un equilibrio tra centrodestra e centrosinistra nelle aspettative di voto, come sottolineato dalla Supermedia YouTrend.

I dati indicano che il centrodestra raccoglie il 44,8% delle preferenze, mentre il campo largo, che riunisce le principali forze di opposizione, raggiunge il 44,9%. Una differenza minima, ma ogni variazione potrebbe cambiare gli scenari futuri.

Tra le novità più significative emerge la crescita di Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, che raggiunge il 4%.

Si tratta del risultato più alto ottenuto finora dal partito, che supera così la soglia di sbarramento prevista per l’ingresso in Parlamento.

Sondaggi politici: l’andamento dei singoli partiti

Analizzando i risultati dei partiti, Fratelli d’Italia mantiene il primo posto con il 28,4% dei consensi, senza variazioni. Anche Forza Italia resta stabile all’8,2%.

Nel centrosinistra, il Partito Democratico registra una lieve crescita, arrivando al 22,2%.

Movimento 5 Stelle e Lega mostrano invece una piccola flessione, attestandosi rispettivamente al 12,3% e al 7%. Leggera crescita per Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 6,5%.

Azione rimane stabile al 3%, mentre Italia Viva conferma il 2,5%. In lieve calo +Europa, che scende all’1,4%, mentre Noi Moderati cresce fino all’1,3%.