La tragedia in via degli Aranci, sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità.

Incidente mortale a Sorrento, nello scontro tra auto e scooter ha perso la vita una donna di 65 anni. I dettagli di quanto accaduto.

Dramma a Sorrento, schianto nella notte tra auto e scooter

In via degli Aranci, a Sorrento, si è verificato nella notte un terribile incidente stradale. Un’auto, guidata da un giovane, si è scontrata con uno scooter, anch’esso guidato da un giovane e sul quale viaggiava come passeggera una donna di 65 anni, la quale aveva appena finito il suo turno di lavoro in un locale.

Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che i carabinieri della Compagnia di Sorrento, questi ultimi al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica di questo drammatico incidente. Utili potranno essere anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Sorrento, terribile incidente stradale nella notte: morta una 65enne

Nella notte come visto c’è stato un drammatico incidente in via degli Aranci a Sorrento, dove un’auto, guidata da un giovane, si è scontrata con uno scooter guidato da un 18enne e sul quale viaggiava come passeggero una donna di 65 anni, per la quale non c’è stato nulla da fare in quanto è morta sul colpo.

Grave il 18enne trasportato d’urgenza in ospedale. Illeso invece il conducente dell’auto.