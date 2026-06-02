In Italia aveva militato nelle fila di club come Cagliari, Bari, SPAL e Sampdoria.

Il mondo del calcio è stretto in un abbraccio sentitissimo verso un club storico come quello del Bologna a seguito della perdita di uno dei suoi volti più celebri degli ultimi tempi, un ragazzo che seppur non abbia preso le prime pagine dei giornali per i suoi goal è stato parte importante del gruppo per 3 stagioni, culminate con il ritorno in Serie A.

Il ritiro dal calcio giocato nel 2024, sei presenze in nazionale

Marios Oikonomou, difensore di origine greca, con un passato in svariati club italiani, sia di Serie A che di Serie B, aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2024 quando era ancora in un’età in cui avrebbe potuto offrire ancora molto dal punto di vista tecnico.

Gli bastava quanto aveva raggiunto, sei presenze con la nazionale greca, il riconoscimento delle sue qualità in Italia ed un rapporto speciale con una delle piazze più vere del nostro calcio, Bologna, dove ha giocato per 3 stagioni contribuendo alla promozione in Serie A.

Non solo Bologna, anche piazze di rilievo, come Genova, sponda Samp, Ferrara con la Spal e la Sardegna ed il Cagliari.

Il terribile incidente in scooter a maggio

Il difensore di origine ellenica ha perso la vita ieri 1° giugno dopo aver lottato per 8 giorni in terapia intensiva a seguito del terribile incidente avvenuto a Giannina, sua città natale, mentre era a bordo del suo scooter.

Come riporta Gazzetta.it, a seguito dell’impatto si era temuto il peggio, sottoposto ad un intervento di craniectomia decompressiva all’ospedale universitario di Giannina è stato ricoverato in terapia intensiva sino all’annuncio della morte a soli 33 anni.

Nella sua città natale aveva da poco ripreso a giocare a livello amatoriale nella squadra locale il Pas, dopo un’esperienza al Panaitolikos nel 2024, anche se il successo più grande è stato il campionato danese vinto nel 2022 quando militava nel Copenaghen.