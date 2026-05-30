Djokovic ha litigato con un cameraman durante il match contro Fonseca. La telecamera ha ripreso la lite.

Novak Djokovic ha perso la pazienza al Roland Garros e ha litigato con il cameraman, che si era avvicinato troppo durante il cambio di campo. La lite è avvenuta davanti alla telecamera.

Novak Djokovic litiga con il cameraman al Roland Garros

Novak Djokovic ha vissuto un momento di forte tensione al Roland Garros 2026.

Durante il match contro Joao Fonseca, il tennista si è infastidito con un cameraman che, secondo lui, si era avvicinato un po’ troppo durante il cambio di campo. Djokovic aveva appena chiuso anche il secondo parziale con il punteggio di 6-4, dopo aver vinto il primo con lo stesso risultato. Mentre si stava preparando per uscire dal campo per cambiarsi, si è accordo della telecamera puntata su di lui a poca distanza.

“Vuoi avvicinarti ancora di più alla mia faccia? Maledizione, lascia spazio” ha dichiarato, particolarmente irritato. L’operatore si è subito allontanato, ma con la sua telecamera ha ripreso questo breve litigio. Secondo quanto riferito durante la telecronaca internazionale, l’operatore sarebbe stato richiamato e sostituito.

Roland Garros: momenti di tensione per Djokovic

Djokovic era già apparso particolarmente nervoso.

Si è lamentato più volte per le condizioni di gioco, per il sole e il sudore che gli finiva negli occhi. “Non vedo niente” ha urlato in un momento complicato del match. Il tema dei cameraman che si avvicinano troppo ai giocatori non è nuovo per il tennista.

Già in passato aveva criticato la presenza invasiva delle telecamere nei momenti di pausa e negli spazi considerati privati dagli atleti. Il torneo per Djokovic è davvero molto importante. Durante questo match è emerso un lato del campione che non ha mai nascosto, ovvero quello di essere nervoso e infastidito nei momenti di pressione.