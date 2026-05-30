Lutto improvviso nel mondo del calcio, è morto a soli 43 anni Bryan Bergougnoux, ex centrocampista offensivo che ha militato anche in Italia, nel Lecce. E’ stato stroncato da un malore mentre era in auto.
L’ex centrocampista offensivo è deceduto a causa di un malore anche se cosa sia accaduto di preciso non è ancora noto. Bergougnoux avrebbe accusato il malore mentre si trovava in auto e sarebbe deceduto poco dopo in ospedale. Il mondo del calcio francese e non solo è dunque in lutto per questa improvvisa perdita.
Il mondo del calcio piange l’improvvisa scomparsa, a soli 43 anni, di Bryan Bergougnoux. Ex centrocampista offensivo, ha militato anche in Italia, nel Lecce, tra il 2009 e il 2012. Nel corso della sua carriera come calciatore ha giocato anche nel Lione, Tolosa, Chateauroux, Omonia Nicosia e Tours. Ha anche rappresentato la Francia Under 21 segnando 10 goal in 21 presenze.
Oggi Bergougnoux era vice allenatore del Le Havre, spalla destra del tecnico Didier Digard.