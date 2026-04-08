Lutto nel mondo del calcio, addio all’ex allenatore Mircea Lucescu: aveva 80 anni

La morte di Mircea Lucescu segna la fine di una delle carriere più influenti e longeve del calcio europeo. Allenatore innovativo e figura di riferimento internazionale, ha lasciato un’impronta profonda sia in Romania sia nei principali campionati in cui ha lavorato, unendo risultati sportivi, visione tattica e capacità di formazione dei giocatori.

Addio all’ex allenatore Mircea Lucescu: carriera e successi

Mircea Lucescu è stato una figura centrale del calcio romeno e internazionale, destinata a rimanere nella memoria collettiva come simbolo di competenza e visione. Nato nel 1945 e scomparso a 80 anni a Bucarest a causa di un infarto, dopo giorni di ricovero e un progressivo peggioramento delle condizioni, ha rappresentato molto più di un semplice allenatore. In Italia ha lasciato il segno sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, dove è stato ricordato come «uno dei tecnici più autorevoli e rispettati del panorama internazionale, capace di lasciare un segno profondo ovunque abbia allenato grazie alla sua visione, al carisma e a una straordinaria cultura del gioco».

La sua vita è stata interamente intrecciata con il calcio: prima calciatore di alto livello, poi tecnico innovativo. Esordì come professionista nel 1963 e intraprese la carriera da allenatore nel 1982. Con la nazionale romena ha scritto pagine storiche, partecipando anche al Mondiale del 1970 in Messico, dove, da capitano, affrontò avversari come Pelé e Bobby Moore. Negli ultimi anni, nonostante i problemi di salute, era tornato in panchina con la Romania, guidandola fino ai playoff mondiali persi contro la Turchia di Vincenzo Montella. Prima di quella sfida aveva dichiarato: «Non posso andarmene da codardo», dimostrando ancora una volta il suo attaccamento totale al gioco.

La grandezza di Mircea Lucescu non si misura solo nei trofei, ma soprattutto nell’approccio rivoluzionario al calcio. È stato tra i primi a introdurre concetti moderni di analisi delle partite quando ancora non esistevano strumenti tecnologici avanzati: organizzava osservazioni dettagliate utilizzando studenti e annotazioni sistematiche per comprendere le dinamiche di gioco. Con il tempo ha perfezionato questo metodo, arrivando a richiedere un videoregistratore già nei suoi primi anni in Italia per studiare le partite in modo più approfondito.

La sua filosofia si basava su idee chiare e controcorrente: «Non alleno schemi, ma idee». Credeva nella formazione completa del calciatore, non solo tecnica ma anche umana e culturale, portando spesso i suoi giocatori a visitare musei e luoghi storici durante le trasferte.

Il suo lavoro ha prodotto risultati straordinari, come dimostrano i numerosi trofei vinti e le squadre trasformate, tra cui lo Shakhtar Donetsk, con cui ha conquistato anche la Coppa UEFA, e le esperienze vincenti con club come la Dinamo Bucarest. La sua influenza è stata tale che la Federcalcio romena lo ha definito «un mentore, un visionario e un simbolo nazionale». La sua visione del calcio era anche profondamente umana: «Perdiamo non solo un brillante stratega, ma anche un mentore, un visionario e un simbolo nazionale che ha portato il tricolore alle vette più alte del successo mondiale». Un’eredità fatta di innovazione, risultati e insegnamenti che continuano a vivere nel tempo, rendendo Mircea Lucescu una delle figure più influenti nella storia del calcio moderno.

Lutto nel mondo del calcio, addio all’ex allenatore Mircea Lucescu: aveva 80 anni

Mircea Lucescu è morto all’ospedale universitario di Bucarest dopo un peggioramento delle condizioni cardiache che lo avevano colpito nei giorni precedenti. Il tecnico era stato ricoverato in seguito a un malore avvenuto durante la preparazione di un’amichevole con la Slovacchia e, dopo un primo periodo in cui sembrava in miglioramento, le sue condizioni sono precipitate a causa di un infarto miocardico acuto. Successivamente è stato trasferito in terapia intensiva, dove è stato mantenuto in coma farmacologico a causa di gravi aritmie e del quadro clinico ormai critico. Nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere.