Il prossimo weekend si concluderà ufficialmente il campionato di Serie A 2025-2026. Ancora ci sono alcuni verdetti da stabilire, chi andrà in Champions con Inter e Napoli? Chi retrocederà tra Cremonese e Lecce? Ancora 90 minuti e lo sapremo. Intanto si comincia già a pensare alla prossima stagione che potrebbe vedere diversi cambiamenti sulle panchine delle Big e non solo.

Seria A 2026-2027: Chivu rinnova, Conte lascia

Come dichiarato dallo stesso presidente dell’Inter, Beppe Marotta, il rinnovo di Cristian Chivu è solo una formalità. Il tecnico rumeno ha condotto i neroazzurri al Double, Scudetto e Coppa Italia, ed è quindi blindatissimo dalla società. Discorso diverso per gli altri allenatori. Partiamo da Antonio Conte, al Napoli da due stagioni, uno Scudetto e una Supercoppa per il tecnico leccese, il quale ha già comunicato a De Laurentis la sua intenzione di lasciare l’incarico a fine stagione.

Per lui pronta la panchina della Nazionale? Staremo a vedere. Dal suo addio al Napoli passa il destino di altri allenatori. Ecco cosa potrebbe succedere.

Serie A, i nuovi allenatori della prossima stagione: chi resta e chi va via

A parte l’Inter, le altre Big italiane potrebbero vedere la prossima stagione un tecnico diverso sulle proprie panchine.

A parte la certezza Conte, che lascerà Napoli, anche Maurizio Sarri dovrebbe lasciare la Lazio, reduce da una stagione deludente, culminata con la sconfitta per 2 a 0 in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Proprio Sarri al momento è il maggior candidato a sostituire Conte sulla panchina dei partenopei. Quasi certo l’addio anche di Palladino, con l’Atalanta alla ricerca di un nuovo tecnico dopo una stagione al di sotto delle aspettative. E Milan e Juve? Tutto dipenderà da come finirà la stagione, entrambe le squadre infatti sono in corsa per un posto in Champions League, con i rossoneri favoriti, in quanto al momento sono già al terzo posto e impegnati in casa contro il già salvo Cagliari. I bianconeri invece rischiano seriamente di non entrare in Champions, attualmente sono infatti al sesto posto e non solo dovranno vedersela nel derby contro il Torino ma dovranno anche sperare nei passi falsi di Milan, Roma e Como. Se il Milan andrà in Champions Allegri dovrebbe restare, così come Gasperini a Roma. Per quanto riguarda infine Spalletti, a oggi il probabile non ingresso in Champions potrebbe far pensare a un addio, col tecnico toscano che potrebbe sedersi sulla panchina dell’Atalanta. Insomma, dopo il prossimo weekend se ne saprà sicuramente di più!