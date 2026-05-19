Risultati playoff: Trento batte la Virtus e Venezia domina Tortona

La serata dei playoff di Serie A ha offerto due appuntamenti che rimescolano le prospettive dei quarti: la Dolomiti Energia Trentino ha violato il campo della Virtus Bologna per 87-84, mentre l' Umana Reyer Venezia ha confermato il successo di Gara1 superando la Bertram Berthona Tortona 87-75. In entrambi i confronti emergono interpreti decisivi e indicazioni strategiche che peseranno nelle prossime partite.

Il quadro di questi incontri va letto nella doppia prospettiva dei singoli episodi di gara e della storia recente dei club in post-season.

Il fascino del match play-off risiede anche nelle assenze e nelle rotazioni: fattori che possono capovolgere equilibri apparentemente consolidati. Le due vittorie serali disegnano scenari opposti, con Trento che riequilibra la serie a Bologna ed Venezia che si trova in una posizione di vantaggio potenzialmente decisiva.

Oltre al risultato, contano i protagonisti di giornata e il calendario immediato: la posta in gioco sarà alta già per le gare in programma venerdì 22 maggio 2026.

Risultati e protagonisti della serata

In Virtus Bologna – Dolomiti Energia Trentino la contesa è stata decisa sul filo: 87-84 in favore di Trento, che torna così sull'1-1 nella serie dopo la sconfitta iniziale dei felsinei.

Tra i trentini spiccano i 22 punti di Battle e i 18 di Steward, elementi che hanno dato ritmo e concretezza al reparto offensivo. Per Bologna si sono distinti Morgan con 17 punti e Vildoza con 14, ma non è bastato: la difesa e qualche scelta offensiva nei momenti finali hanno favorito la rimonta ospite. Il verdetto della serata conferma l'importanza dei momenti decisivi in Gara 2 e sottolinea come ogni dettaglio possa mutare l'inerzia della serie.

Venezia contro Tortona: sintesi del match

L' Umana Reyer Venezia ha imposto il proprio ritmo contro la Bertram Berthona Tortona, chiudendo 87-75 e portandosi sul 2-0 nella serie. Per i veneti Cole ha segnato 19 punti e Parks 16, mentre il massimo realizzatore del match è stato Gorham di Tortona con 21 punti: un dato che dimostra come la singola prestazione non basti se manca sostegno collettivo. Venezia avrà l'occasione per chiudere i conti già nella prossima trasferta di Gara3, ma dovrà gestire il vantaggio con concretezza e attenzione alle contromisure ospiti.

Contesto storico e precedente stagione regolare

La rivalità tra le squadre sul campo va letta anche con il supporto dei confronti precedenti: in regular season la Virtus aveva già vinto per 83-102 il 1° novembre 2026, partita guidata da Morgan (17), Edwards (15) e Saliou Niang (13). Il ritorno, il 1° febbraio 2026, fu vinto da Trento 85-87, con Bayehe e Battle a 17 punti ciascuno; in quella gara Bayehe registrò inoltre valutazioni significative subendo molti falli. Questi dati mostrano come le due formazioni si conoscano bene: le vittorie si alternano e ogni match è influenzato da micro-equilibri tattici e fisici.

Storia playoff e curiosità

La Virtus Olidata Bologna è la seconda società per partecipazioni ai playoff con 38 presenze, dietro solo al Milano a quota 44, e vanta una striscia di sei apparizioni consecutive alla post-season e cinque presenze consecutive alla Finale Scudetto. Per la Dolomiti Energia Trentino si tratta invece della decima partecipazione e della quarta consecutiva: i trentini hanno raggiunto le finali Scudetto nel 2017 e nel 2018, gli unici anni in cui hanno superato i quarti. Entrambi gli allenatori, Nenad Jakovljevic e Massimo Cancellieri, vivono l'esordio nei playoff di Serie A come tecnico titolare, elemento che aggiunge incognite tattiche alle serie.

Assenze, calendario e scenari per Gara3

Le condizioni della rosa possono pesare: la Virtus ha dovuto fare i conti con infortuni come la lussazione al primo dito della mano destra che ha tenuto fuori Matteo Accorsi e la distorsione al ginocchio che ha fatto saltare ad Alessandro Pajola Gara1; inoltre è circolata la voce che Derrick Alston Jr potrebbe aver concluso anticipatamente la stagione. Sul fronte calendario, Gara3 tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trentino è prevista per venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:00 in Trentino, mentre Gara3 tra Venezia e Tortona si giocherà venerdì 22 maggio 2026 alle 20:45 a Tortona. Questi incontri avranno valore doppio: chi vince consolida il vantaggio psicologico, chi perde dovrà reagire immediatamente.

Le prossime giornate metteranno in luce la capacità dei club di adattarsi alle assenze, alle contingenze di partita e all'intasamento del calendario: chi saprà leggere meglio le situazioni di gioco e valorizzare gli uomini chiave potrà allungare la sua corsa verso le semifinali. I tifosi e gli addetti ai lavori seguiranno con attenzione le rotazioni, le scelte difensive e la gestione dei possessi, elementi che decideranno l'esito delle serie.