Crollo controllato della Vela Rossa: evacuazione e verifiche a Scampia

Un tratto della Vela Rossa a Scampia è crollato mentre era in corso la demolizione ; non si registrano feriti e le autorità hanno evacuato un edificio vicino in via Gioberti come misura precauzionale

Momenti di apprensione nel quartiere di Scampia, nella zona nord di Napoli, quando una porzione della Vela Rossa è crollata durante le operazioni di rimozione dell’edificio. La struttura, già disabitata, era soggetta a un intervento programmato di demolizione nell’ambito di un progetto di riqualificazione; al momento del cedimento non sono stati segnalati feriti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i servizi di emergenza per gestire la sicurezza dell’area e valutare eventuali rischi per le costruzioni limitrofe.

La situazione è stata trattata con procedure di sicurezza consolidate: è stata disposta la evacuazione precauzionale di un palazzo adiacente, situato su via Gioberti, per consentire alle squadre di effettuare rilievi e monitoraggi.

Oltre ai vigili del fuoco, hanno operato i mezzi del 118 e le forze dell’ordine, che hanno coordinato i controlli e delimitato la zona interessata. L’attenzione resta alta fino al completamento degli accertamenti tecnici e alla verifica della stabilità delle strutture vicine.

Cosa è successo durante il crollo

Secondo le prime ricostruzioni, la parte crollata apparteneva a un blocco già destinato all’abbattimento e al momento del cedimento non ospitava persone; l’evento è avvenuto mentre erano in corso le operazioni di abbattimento controllato.

Il fatto ha generato tuttavia il timore per eventuali danni collaterali, perciò è stata disposta la chiusura temporanea di alcune strade e l’area è stata transennata. Le autorità tecniche stanno raccogliendo dati per valutare se il cedimento sia dovuto a fattori legati alla tecnica di demolizione, a difetti strutturali preesistenti o ad altri elementi imprevisti.

Interventi sul posto e misure di sicurezza

Le operazioni di primo intervento sono state gestite dai vigili del fuoco, che hanno eseguito ispezioni visive e strumentali per stabilire la stabilità residua dell’edificio e la sicurezza delle aree limitrofe. Il personale sanitario del 118 è rimasto in presidio per eventuali emergenze, mentre le forze dell’ordine hanno coordinato evacuazioni e perimetrazione. L’evacuazione di un palazzo in via Gioberti è stata effettuata come misura di precauzione, in attesa dei rilievi specialistici, e i residenti sono stati assistiti nelle procedure di allontanamento temporaneo.

Il contesto della demolizione e il piano di riqualificazione

La demolizione della Vela Rossa rientra nel progetto comunale di rigenerazione denominato ReStart Scampia. L’intervento è stato avviato ufficialmente il 17 dicembre 2026 e rappresenta una tappa del più ampio processo di trasformazione urbana dell’area. Questo abbattimento segue quello della Vela Gialla, effettuato nell’estate del 2026, e fa parte di una sequenza di lavori pianificati per ridurre il degrado architettonico e aprire spazi per nuovi usi. Il calendario delle demolizioni prevede fasi controllate e monitorate per limitare i disagi alla popolazione.

Obiettivi e definizioni

Il progetto di riqualificazione si propone di sostituire vecchie strutture con soluzioni che migliorino la vivibilità: si parla di riqualificazione urbana per indicare interventi che coniugano sicurezza, spazi pubblici e servizi. Le demolizioni, se eseguite correttamente, sono il primo passo per sostituire edifici inadeguati con nuove opere di valore sociale. Nel contesto di ReStart Scampia, l’attenzione è posta sia sulla sicurezza tecnica degli interventi sia sul coinvolgimento della comunità locale nelle scelte successive.

Prossimi controlli e impatto sulla comunità

Dopo il cedimento parziale, le autorità hanno programmato una serie di controlli specialistici per stabilire cause e responsabilità e per aggiornare le modalità operative delle demolizioni future. Ispezioni strutturali, analisi dei materiali e verifiche sulle procedure adottate verranno svolte nelle prossime ore; fino ad allora resteranno in vigore le misure di sicurezza nella zona interessata. La priorità rimane la protezione dei residenti e la minimizzazione degli impatti, con l’obiettivo di riprendere il programma di lavori solo dopo aver escluso rischi aggiuntivi.

Impatto sociale e comunicazione

La comunità locale segue con apprensione gli sviluppi: le istituzioni hanno promesso aggiornamenti tempestivi per mantenere alta la trasparenza sulle decisioni. L’evento sottolinea l’importanza di procedure rigorose nelle operazioni di demolizione e la necessità di un dialogo continuo tra amministrazione, tecnici e cittadini per garantire che la rigenerazione urbana proceda in sicurezza e con il sostegno della popolazione.