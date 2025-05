Un microonde scatena il caos in un hotel a Firenze, evacuazione in corso: si...

Un banale elettrodomestico può trasformarsi in una fonte di panico e caos. È quanto accaduto di recente a Firenze, dove un incendio scaturito da un forno a microonde ha costretto all’evacuazione di centinaia di persone da un noto hotel. Un episodio che mette in luce come, anche in situazioni apparentemente insignificanti, la prontezza d’intervento e l’efficacia dei piani di emergenza siano cruciali per garantire la sicurezza.

Momenti di panico questa mattina, martedì 20 maggio, al Social Hub di viale Belfiore a Firenze, quando un incendio scoppiato in un forno a microonde ha attivato il piano di emergenza. Circa 500 persone sono state evacuate dalla struttura per precauzione. Fortunatamente, nessun ferito sarebbe stato registrato, né tra gli ospiti né tra gli occupanti della stanza interessata, che avrebbero rifiutato le cure mediche.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, con una squadra e un’autoscala, che hanno spento le fiamme con un estintore a polvere e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i sanitari (con l’attivazione del piano di maxi-emergenza da parte dell’Asl) e la polizia municipale.

Un microonde causa il panico e l’evacuazione di un intero hotel a Firenze: indagini in corso

L’incendio, divampato poco dopo le 7:00, sembrerebbe essere stato causato dall’inserimento di una pentola di ferro nel microonde. Dopo il tempestivo intervento, gli ospiti sono stati riaccompagnati all’interno dell’hotel. Solo alcune camere vicine, interessate da cattivo odore, sono state temporaneamente chiuse e i loro occupanti ricollocati.