I Vigili del Fuoco sono stati chiamati per spegnere un incendio che ha coinvolto una villetta a Palermo. Il dramma in poche ore.

Un incendio devastante ha sconvolto la tranquillità di una zona residenziale di Palermo ieri sera, portando a un bilancio tragico. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme che hanno avvolto una villetta in viale Regione Siciliana, nei pressi del centro commerciale Leroy Merlin. Le cause dell’incendio sono ancora sotto indagine, ma l’incidente ha lasciato una scia di dolore tra i residenti, segnando profondamente la comunità locale.

La chiamata ai soccorsi dopo l’esplosione dell’incendio a Palermo

Il rogo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:10, quando diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul luogo per fronteggiare l’emergenza.

Le fiamme, che avevano completamente avvolto la villetta, sono state prontamente domate, ma non prima di causare danni significativi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di indagine e le operazioni di accertamento sono attualmente in corso. La Polizia Scientifica sta effettuando i rilievi sul posto per fare luce sulla vicenda e determinare la natura dell’accaduto.

Le operazioni di spegnimento sono state completate, e sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Enel, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’impianto elettrico.

Incendio mortale a Palermo: una villetta distrutta, il bilancio è drammatico

L’incendio ha avuto luogo in una villetta parte di un complesso a schiera di due piani. La vittima, una donna di 80 anni, si trovava probabilmente al piano superiore della casa. La donna, Vita Nurrita, ha perso la vita nell’incendio che ha avvolto la sua abitazione, situata a Palermo, in viale Regione Siciliana.

Al momento dell’incendio, erano presenti anche la sorella di 78 anni e la badante di 50, entrambe portate in ospedale per intossicazione da fumo, ma non risulterebbero in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la donna sarebbe rimasta intrappolata nell’abitazione, forse a causa del crollo del solaio o delle fiamme che l’hanno avvolta mentre era a letto. La casa, piena di oggetti accumulati, potrebbe aver alimentato la rapidità del rogo.