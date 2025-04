Russia, paura nel parcheggio di un centro commerciale: esplosioni e vasto incendio

Momenti di terrore in Russia, dove un violento incendio ha coinvolto il parcheggio di un centro commerciale all’interno del complesso direzionale Moskva City. Le fiamme, alimentate da tre potenti esplosioni, hanno generato il panico tra residenti e passanti, mentre una colonna di fumo si alzava visibile a chilometri di distanza.

Russia, paura nel parcheggio di un centro commerciale

“La direzione generale del ministero delle Emergenze russo per la città di Mosca ha ricevuto una segnalazione relativa a un incendio sul lungofiume Presnenskaya. Un’auto sta bruciando nel parcheggio sotterraneo di un edificio amministrativo”, aveva dichiarato nel pomeriggio il ministero delle Emergenze di Mosca.

Secondo quanto riferito dal ministero russo, non risulterebbero al momento vittime. Le fiamme si sono propagate su un’area di circa 30 metri quadrati, ma le cause restano ancora da accertare. Nel frattempo, alcuni media locali hanno diffuso dei filmati in cui si vede una densa colonna di fumo nero levarsi tra i grattacieli del quartiere moscovita.

Nel pomeriggio di oggi un incendio di vaste proporzioni ha interessato il parcheggio del centro commerciale Afimall City, situato nel complesso direzionale di Moskva City, a Mosca.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero propagate a seguito dell’esplosione di bombole pressurizzate e materiali da costruzione presenti nell’area. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono intervenuti prontamente, riuscendo a circoscrivere e spegnere il rogo.

Come riportato dall’agenzia Tass, a innescare l’incendio potrebbe essere stato uno scoppio avvenuto all’interno di un veicolo parcheggiato. Tuttavia, le autorità locali hanno fatto sapere che le cause esatte del rogo sono ancora in fase di accertamento.