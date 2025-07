Caduto dal balcone della casa vacanze a Corfù. Il 17enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale: indagini in corso.

Una vacanza che si è trasformata in tragedia. Un ragazzo italiano 17enne è precipitato dal balcone di un hotel a Corfù, in Grecia. Le sue condizioni sono gravissime: attualmente è ricoverato in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte.

Corfù, 17enne cade dal balcone: indagini in corso

Doveva essere un’esperienza da ricordare in positivo, ma si è trasformata in un dramma.

Un ragazzo di 17 anni, studente padovano, è precipitato nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio dal secondo piano di una casa vacanze sull’isola greca di Corfù, dove si trovava con un gruppo di amici. Quella che doveva essere l’ultima sera di vacanza si è tramutata in un incubo.

Il gruppo di sette ragazzi aveva deciso di festeggiare la fine dell’anno scolastico con una vacanza all’insegna del divertimento.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe precipitato da una finestra o da un balcone della struttura dove alloggiavano. Le autorità greche mantengono il riserbo sulle indagini: al momento nessuna pista è esclusa, dal gesto volontario a un tragico incidente.

Corfù, 17enne cade dal balcone: lotta tra la vita e la morte

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari locali, allertati dai compagni. Stabilizzato sul posto, è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Corfù, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravissime.

La prognosi resta riservata e le prossime ore saranno decisive per valutare eventuali progressi. I genitori, avvisati nella notte, sono volati subito in Grecia. Ora familiari, amici e l’intera comunità si stringono in attesa, sperando in un esito positivo e in un ritorno a casa.