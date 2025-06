Un uomo di 41 anni cade dal balcone di una casa alla periferia di Chivasso e muore in ospedale per le gravi ferite riportate.

Tragedia a Chivasso: un uomo di 41 anni cade dal balcone di un’abitazione alla periferia della città e muore in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Le autorità hanno subito avviato indagini per far luce sulle cause dell’incidente, che ha profondamente scosso la comunità locale, ora in attesa di risposte.

Chivasso, uomo di 41 anni cade dal balcone e muore

Marin Morosanu, 41 anni, ha perso la vita in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate dopo essere precipitato dal secondo piano di un edificio situato alla periferia di Chivasso. Il drammatico episodio si è verificato nella notte tra il 24 e il 25 giugno.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo: un’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso, con a bordo il personale sanitario del 118, ha prestato le prime cure. Morosanu è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Chivasso e poi trasferito al Giovanni Bosco di Torino, dove purtroppo è deceduto nonostante gli sforzi dei medici.

Chivasso, uomo di 41 anni cade dal balcone e muore: le indagini

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri, ma dalle prime ipotesi sembra che l’uomo si fosse affacciato al balcone, probabilmente nel tentativo di trovare refrigerio dal caldo opprimente, quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto.

La comunità di Chivasso è profondamente scossa da questa tragedia. Morosanu era conosciuto e stimato, e la sua morte ha lasciato un vuoto tra familiari, amici e colleghi.