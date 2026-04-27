È in corso una vasta operazione di ricerca per rintracciare Diego Tedeschi, 25 anni, scomparso dopo essersi allontanato da casa a Zola Predosa nel pomeriggio del 23 aprile. Le indagini si concentrano tra il territorio comunale e il quartiere Barca di Bologna, dove è stata registrata l’ultima traccia del suo telefono. Forze dell’ordine e volontari sono impegnati nelle ricerche, mentre cresce l’appello alla collaborazione dei cittadini per qualsiasi segnalazione utile.

Scomparsa di Diego Tedeschi e avvio delle operazioni di ricerca a Bologna

Sono ormai trascorsi diversi giorni senza alcuna comunicazione da parte di Diego Tedeschi, 25 anni, residente a Zola Predosa, del quale si sono perse le tracce dopo l’allontanamento avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 23 aprile, attorno alle 13.

Come riportato da Bologna Today, il giovane avrebbe lasciato volontariamente l’abitazione familiare a piedi, senza fornire indicazioni sui suoi spostamenti successivi, interrompendo ogni contatto con i genitori e con la rete di conoscenze.

A seguito della denuncia presentata dai familiari, preoccupati per il mancato rientro, è stato attivato un vasto dispositivo di ricerca coordinato dalle forze dell’ordine.

Le operazioni coinvolgono i carabinieri di Zola Predosa, unità della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, impegnati in una perlustrazione capillare del quartiere Barca a Bologna, area considerata centrale nelle indagini. Questo perché proprio in quella zona il cellulare del giovane avrebbe agganciato l’ultima cella telefonica disponibile prima dello spegnimento o della perdita del segnale. Non si esclude che Diego possa essersi spostato utilizzando mezzi pubblici, ipotesi che amplia il raggio delle verifiche oltre l’area immediatamente circostante.

Ricerche senza sosta per Diego Tedeschi: 25enne scomparso da giovedì a Bologna

Il ragazzo è descritto come alto circa 1,80 metri, con capelli neri e diversi tatuaggi, uno su un braccio e uno su una gamba. Al momento dell’allontanamento indossava una felpa nera e pantaloni lunghi con tasche di colore verde militare, portando con sé uno zainetto nero marca Eastpak. Proprio questi elementi sono stati diffusi per facilitare eventuali segnalazioni da parte di chiunque possa averlo incontrato o notato nei giorni successivi alla scomparsa.

Accanto all’impegno delle forze dell’ordine si è attivata anche la comunità locale: residenti, amici e conoscenti hanno diffuso l’allarme attraverso social network e gruppi di quartiere, affiggendo volantini e cercando di ampliare la rete di attenzione. In questo contesto si inserisce l’appello del sindaco di Zola Predosa, Davide Dall’Omo, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini: “Chiedo a tutti la massima attenzione: potrebbe essere importante anche un dettaglio apparentemente piccolo. Se qualcuno lo avesse visto sui mezzi pubblici nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, oppure avesse notato uno zainetto nero Eastpak lasciato in qualche luogo, è fondamentale segnalarlo. Per qualsiasi informazione o avvistamento vi prego di contattare i carabinieri al 112”.