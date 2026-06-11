Valerio Scanu svela i retroscena delle blacklist TV e i suoi progetti

Valerio Scanu rivela di essere finito in blacklist peggio di Fabrizio Corona e svela i dettagli delle sue esperienze nei reality e nella musica

Valerio Scanu, il vincitore del Festival di Sanremo ha deciso di rompere il silenzio sulle presunte blacklist televisive che lo avrebbero colpito. In un’intervista esclusiva, il cantante ha raccontato i retroscena delle sue esperienze nei reality e i suoi progetti futuri, offrendo uno sguardo sincero e senza filtri sul mondo dello spettacolo.

La sua ultima apparizione su Canale 5 risale al 2015, e da allora sembra essere scomparso dai palinsesti Mediaset.

Scanu ha confessato di essere stato traumatizzato dalla sua esperienza a L’Isola dei Famositanto da escludere un suo ritorno nel reality, soprattutto perché convinto di essere finito in una blacklist peggio di Fabrizio Corona.

Le presunte blacklist televisive e il caso Scanu

Valerio Scanu ha parlato apertamente delle blacklist televisiveun argomento già affrontato da Giovanni Ciacci due anni fa.

Secondo Scanu, queste liste sarebbero in grado di colpire tutti i personaggidalla serie A alla serie Cindipendentemente dalla loro popolarità. “Io sono in tutte le liste alla pari di Osama Bin Laden”, ha dichiarato, sottolineando come queste liste possano includere anche personaggi storici della televisione italiana.

Il cantante ha spiegato che, nonostante la sua lunga carriera e la sua popolarità, non è mai stato contattato per partecipare al Grande Fratello Vipun reality che va in onda ininterrottamente dal 2016.

“Non me l’hanno mai chiesto. Ma credo solo per la blacklist”, ha affermato, ribadendo la sua convinzione di essere stato escluso dai palinsesti Mediaset.

L’esperienza a The Fifty Italia e i progetti musicali

Recentemente, Valerio Scanu ha partecipato a The Fifty Italiail reality game di Prime Video vinto da Matteo Diamante. In un’intervista, ha raccontato la sua esperienza nel castello, le amicizie nate durante il programma e i momenti più significativi. “Ho detto sì a un reality perché sarebbe durato poco”, ha spiegato, sottolineando come la sua vita sia molto impegnata con altri progetti.

Scanu ha rivelato di aver legato particolarmente con Clizia durante l’esperienza a The Fifty, descrivendola come una persona con cui ha avuto subito complicità. Ha anche parlato dei suoi progetti musicali, annunciando l’uscita del suo nuovo album Il mio Sanremoin cui reinterpretà i brani più iconici del Festival.

Il futuro di Valerio Scanu e le sue dichiarazioni sui reality

Parlando del futuro, Valerio Scanu ha espresso i suoi dubbi su un eventuale ritorno a L’Isola dei Famosi. “Non penso sia una scelta saggia”, ha dichiarato, ricordando l’esperienza allucinante che lo ha traumatizzato. Tuttavia, ha lasciato aperta una porta alla possibilità, anche se ha sottolineato che, finché il reality sarà trasmesso da Mediaset, sarà difficile che venga contattato.

Scanu ha anche commentato la nuova edizione de L’Isola dei Famosiche vedrà alla conduzione Selvaggia Lucarelli e Alvin. “Non saprei, non l’ho mai vista”, ha detto riguardo a Lucarelli, ma ha riconosciuto la sua preparazione e il suo impegno. Ha anche espresso la sua opinione sulla vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, affermando che se l’è meritato per aver portato novità al programma.

Infine, Valerio Scanu ha ribadito che la musica rimane il suo unico progetto. “La musica è il mio unico progetto”, ha dichiarato, sottolineando come abbia sempre vissuto grazie alla musica e ai suoi progetti musicali.