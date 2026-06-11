Messico-Sudafrica, piovono rossi: tre espulsi, caos ai Mondiali

(Adnkronos) - Incubo cartellini rossi per il Sudafrica. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale africana ha sfidato il Messico nella gara inaugurale del Mondiale 2026, in una partita segnata anche da alcuni episodi arbitrali. Il Sudafrica ha infatti terminato la gara in nove uomini, a causa delle e...