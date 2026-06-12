Accordo con l'Iran: Trump cancella attacchi e annuncia firma imminente

Accordo con l'Iran: Trump cancella attacchi e annuncia firma imminente

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la cancellazione di attacchi contro l'Iran, dichiarando che un accordo è vicino. Intanto, migliaia di sfollati in Libano sono in una situazione critica.

In un momento di alta tensione internazionale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la cancellazione di attacchi programmati contro l’Iran. La decisione arriva dopo giorni di minacce e contrapposizioni, con Trump che aveva precedentemente avvertito di un possibile attacco ‘molto duro’ contro il paese.

Secondo quanto dichiarato dal presidente statunitense, un accordo con Teheran è ormai vicino alla conclusione.

Trump ha aggiunto che il time and place of the signing saranno comunicati to be announced shortly.

La situazione in Libano: migliaia di sfollati in difficoltà

Mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran sembrano avviarsi verso una risoluzione, la situazione in Libano rimane critica. L’International Rescue Committee ha lanciato un allarme: migliaia di persone sfollate a causa degli attacchi israeliani sono al breaking point.

Le condizioni di vita per questi sfollati sono sempre più precarie, con un bisogno urgente di assistenza umanitaria. L’organizzazione ha sottolineato la necessità di un intervento immediato per evitare una catastrofe umanitaria.

Le minacce di Trump e la possibilità di un accordo

Nei giorni scorsi, Trump aveva minacciato di colpire duramente l’Iran, arrivando a parlare della possibilità di prendere il controllo di Kharg Island e altre infrastrutture petrolifere.

Tuttavia, la decisione di cancellare gli attacchi sembra indicare un cambiamento di rotta nella strategia statunitense.

La prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran rappresenta un passo significativo verso la riduzione delle tensioni nella regione. Tuttavia, i dettagli dell’accordo e le condizioni specifiche rimangono ancora da definire.

Le reazioni internazionali

Le dichiarazioni di Trump hanno suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale. Mentre alcuni paesi hanno espresso cauta speranza per un miglioramento delle relazioni, altri hanno manifestato scetticismo riguardo alla possibilità di un accordo duraturo.

Intanto, la comunità internazionale continua a monitorare da vicino la situazione, con l’auspicio che le ultime mosse diplomatiche possano portare a una stabilizzazione della regione.