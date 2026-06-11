Il political compass nasce come strumento di mappatura culturale: una griglia che divide la scena politica in quattro quadranti, andando oltre la bipolarità semplice tra destra e sinistra. Osservandolo, puoi capire dove si collocano i tuoi valori su due assi, economico e sociale, senza dover etichettare le tue opinioni su liste predefinite.

Cos’è il political compass e come si costruisce

Le origini del modello risalgono al 1994, quando Richard Hofstadter pubblicò un articolo sul pensiero politico statunitense. Nel 2005, un gruppo di studenti universitari lo trasformò in un semplice test online, con un punteggio numerico stabilito rispetto a risultati di leghenzi storiche. Il risultato è una asse vertice che indica la posizione su libertà e autorità, e un asse orizzontale che misura il supporto a uno stato forte o un mercato libero.

Il metodo è piuttosto semplice: rispondi a una serie di domande, tralasci in qualche caso quella penetrata sulla tua propensione economica e su quelle contro la disuguaglianza. Alla fine del test ottieni quattro quadranti: Alleanza (conservatore liberal), Progressista (liberale progressista), Authoritari (direttista conservatore) e Troccaf – quasi sconosciuto, il gradiente dominante di progressismo con un forte interventismo statale.

Gestire la complessità è una delle cose che il political compass mette in rilievo: la tua posizione non viaggia tra colori fissi, ma è un punto dinamico che riflette le tue opinioni sul territorio politico correnti. Se quest’ultimo punto sembra scoraggiante, ricorda che la plasticità è la forza; il test può cambiare con la tua evoluzione rispetto ad un tema o ad un’altra esperienza culturale.

E come orientarsi senza etichette



Spesso sentiamo nos i vettori “extrema destra” o “sisinvestitori progressisti” diventare etichette prediche: estrai solo un valore da un quadrante. Il compito non è ridurlo a un’etichetta: è un modo per conoscere se stessi e per identificare conversazioni su cui concentrarsi. Definire un “check point” e riconsiderare le affermazioni in contesti diversi porta a una maggiore parlare comprensivo e a ridurre la polarizzazione.

Pronto a testare il tuo posizionamento? Puoi contare su strumenti gratuiti come classifai.org o politicalcompass.org, che forniscono un feedback immediato sulla tua distribuzione. Non è un test finale, ma una partenza affidabile per porre domande più proiettate e consolidare la base di insegnamento sul tuo mandato politico interno.

Lo strumento fermamente sostiene una definizione di politica più articolata. Se non ti senti a tuo agio a descrivere le tue convinzioni con etichette esatte, prova a confrontare il tuo punto con quelli che trovi su quelle piattaforme: allineamenti condivisibili, divergenze, potenziali margini di confine. Il valore più grande è la trasparenza del tuo ragionamento piuttosto che un marchio di guerra politico.