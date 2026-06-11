La notte indimenticabile di Achille Lauro allo Stadio Olimpico

Roma, 11 giu. (askanews) – Una notte indimenticabile Achille Lauro che si è esibito allo Stadio Olimpico completamente esaurito. La sua Roma ha risposto con affetto davanti a uno spettacolo concepito come un grande racconto in musica: Achille Lauro ha vissuto ieri sera uno dei momenti più significativi della sua carriera, debuttando per la prima volta sul palco dell’Olimpico davanti a oltre 60.000 spettatori.

Un pubblico che ha accompagnato ogni brano e ogni parola, trasformando il concerto in un’esperienza collettiva capace di andare ben oltre i confini dello spettacolo dal vivo.Roma è da sempre il cuore dell’immaginario artistico di Achille Lauro e il teatro naturale di alcuni dei capitoli più significativi della sua carriera: dal live a Piazza di Spagna per il lancio di “Amor” – questa settimana certificato 2Platino – alla performance a sorpresa alla Fontana di Trevi per celebrare l’uscita della speciale versione del suo ultimo album, “Comuni Immortali”.

Un rapporto profondo che continua a trasformarsi in immagini, performance e momenti destinati a restare.Tra i momenti più intensi della serata, l’arrivo sul palco di Antonello Venditti. I due artisti, accomunati da un profondo legame con la città di Roma, hanno presentato dal vivo per la prima volta la nuova versione di “Che tesoro che sei” in uscita a mezzanotte, suggellando sul palco dello Stadio Olimpico un incontro generazionale nel segno della musica e delle proprie origini romane.Pensato come un’opera in più atti, lo show “Comuni Immortali” si sviluppa attraverso un filo narrativo che accompagna il pubblico tra le molteplici incarnazioni artistiche di Achille Lauro.

Ogni capitolo dello show racconta una diversa fase della sua evoluzione creativa, attraversando i generi che ha saputo esplorare e reinventare nel corso degli anni e riportando sul palco i brani che hanno contribuito a costruire un immaginario unico nel panorama italiano.Dai primi lavori alle grandi hit che ne hanno segnato l’ascesa, fino alle pagine più recenti del suo repertorio, la scaletta ripercorre tutte le tappe di una carriera vissuta all’insegna della continua trasformazione. Un racconto che celebra la natura poliedrica di Achille Lauro e la sua capacità di attraversare mondi e linguaggi differenti, facendo della contaminazione e della libertà espressiva la propria cifra distintiva.Il viaggio di “Comuni Immortali” culminerà il 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano, ultimo appuntamento di una serie di eventi che hanno consacrato il suo debutto negli stadi. Per l’occasione, il palco diventerà anche spazio di incontro tra musica e moda: Lauro svelerà in anteprima la collezione femminile realizzata per Dondup, marchio di cui è Direttore Creativo, in un dialogo tra performance, stile e ricerca estetica che da sempre caratterizza il suo percorso artistico.Le tre date-evento di “Comuni Immortali” segnano l’inizio di un nuovo capitolo del percorso live di Achille Lauro, destinato a proseguire nel 2027 con “Per sempre noi”, il tour di 10 date negli stadi annunciato nelle scorse settimane. La tournée prenderà il via il 3 giugno 2027 dal Bluenergy Stadium di Udine e attraverserà l’Italia con appuntamenti nei principali stadi del Paese: il 6 giugno 2027 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, l’11 giugno 2027 allo Stadio San Nicola di Bari, il 15 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, il 19 giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 22 giugno 2027 all’Allianz Stadium di Torino, il 26 giugno 2027 allo Stadio Euganeo di Padova, il 30 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma – già sold-out con oltre un anno di anticipo a cui si aggiunge la nuova data del 1 luglio 2027 – e il 10 luglio 2027 allo Stadio Franco Scoglio di Messina. Un nuovo viaggio che porterà l’universo di Achille Lauro sui palchi più iconici e importanti d’Italia, proiettandolo in una dimensione ancora più ampia.