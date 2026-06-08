I ballottaggi delle elezioni del 7 e 8 giugno hanno ridisegnato in parte gli equilibri politici nei comuni italiani, tra conferme dei sindaci uscenti, nuove vittorie e letture contrapposte dei risultati da parte delle principali forze politiche. Sullo sfondo, il confronto tra centrodestra e centrosinistra si riflette sia nei capoluoghi sia nel dibattito nazionale, alimentando dichiarazioni e commenti incrociati tra governo e opposizione.

Ecco le prime reazioni dei leader politici.

Salvini e la telefonata a Parcaroli: entusiasmo dopo la riconferma a Macerata

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, è stato tra i primi a congratularsi con Sandro Parcaroli dopo la sua riconferma a sindaco di Macerata al ballottaggio. Durante una telefonata, trasmessa in viva voce attraverso il telefono del commissario provinciale leghista Mauro Lucentini, Salvini ha espresso soddisfazione per il risultato e per il percorso condiviso in campagna elettorale, ricordando anche il suo passaggio in città nei giorni precedenti.

Nel dialogo, il ministro ha usato toni molto entusiasti: “Grande Sandro, sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto insieme. Saranno altri cinque anni di passioni, cantieri, lavoro e cambiamenti, considerami a tua totale disposizione. E’ uno dei risultati di cui sono piu’ felice negli ultimi anni. Mettero’ una tenda fuori dallo Sferisterio. Ora riposati Sandro, prenditi almeno 24 ore“.

In un altro passaggio ha ribadito: “Sandro ti faccio i miei complimenti, sei stato grande. Questo è il risultato che mi rende più orgoglioso degli ultimi anni“, aggiungendo poi l’intenzione di tornare presto a Macerata e concedere al sindaco un periodo di pausa dopo la campagna elettorale.

Ballottaggi elezioni comunali 2026: le reazioni a caldo di Giorgia Meloni e di Antonio Tajani

Il voto amministrativo ha coinvolto 42 comuni italiani, tra cui sei capoluoghi di provincia, chiamati a eleggere o confermare il sindaco al secondo turno. A livello politico, le letture del risultato si dividono tra maggioranza e opposizione.

Matteo Renzi, intervenendo sui social, ha criticato il governo con toni netti: “Nei comuni capoluogo è finita 10-6 per il centrosinistra. Sulla politica internazionale non ci hanno invitato a Londra. Sulla politica economica peggiorano debito, stipendi, bollette e produttività. E tu ci dici ‘avanti così?’ Chi si contenta gode, capisco. Ma così è troppo eh!”.

Di segno opposto la valutazione di Angelo Bonelli (Avs), che ha sottolineato come il centrosinistra sia “in buona salute” e competitivo nei territori, evidenziando la crescita nei capoluoghi e la necessità di costruire un’alternativa di governo basata su temi sociali, ambientali e sul lavoro.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’esito delle urne con un messaggio di congratulazioni: “Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento“, aggiungendo che i risultati confermano “la forza del centrodestra e il radicamento della coalizione nei territori”, invitando a proseguire con “serietà e concretezza”.

“Da Lecco ad Arezzo, da Macerata a Pompei, da Viareggio a San Giovanni Rotondo, da Vignola a Cava de’ Tirreni, da Comacchio a Sorrento, da Vigevano a Genzano. I dati di oggi confermano quelli del primo turno. Il centrodestra vince moltissimi ballottaggi e si conferma la coalizione protagonista. Buon lavoro a tutti i sindaci eletti. Ora tutti al lavoro per aumentare consenso dove non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, per vincere le elezioni politiche e impedire che la sinistra metta le mani nelle tasche degli italiani: né patrimoniale, né tassa di successione“, è quanto scritto dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo post.

Nel dettaglio dei risultati, nei principali comuni si registra un quadro articolato: ad Arezzo vince il centrodestra con Marcello Comanducci, che supera Vincenzo Ceccarelli del campo largo; ad Agrigento si afferma il centrosinistra con Michele Sodano, davanti a Dino Alonge. A Macerata viene riconfermato Sandro Parcaroli, sostenuto dal centrodestra, su Gianluca Tittarelli. A Chieti vittoria del campo largo con Giovanni Legnini su Cristiano Sicari; a Lecco successo del centrodestra con Filippo Boscagli su Mauro Gattinoni. A Trani si conferma il centrosinistra con Marco Galiano su Angelo Guarriello; a Vigevano vince Paolo Previde Massara (centrodestra) su Rossella Buratti; a Viareggio si impone di misura la candidata civica di centrodestra Sara Grilli su Federica Maineri.

Nel bilancio complessivo dei 18 capoluoghi al voto, secondo le elaborazioni citate, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci eletti, mentre il centrodestra sale da 5 a 6, con i civici in calo. Tra i 118 comuni sopra i 15 mila abitanti, il centrosinistra ne conquista 50, il centrodestra 40 e le liste civiche o autonome 28. In calo anche l’affluenza, con una diminuzione di circa otto punti rispetto al turno precedente.