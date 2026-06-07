Il Kosovo si trova di fronte a un momento cruciale della sua storia recente. Le elezioni parlamentari di domenica rappresentano l’ennesimo tentativo di risolvere una crisi politica che sta mettendo a dura prova il percorso di integrazione europea e atlantica del paese. La situazione è così delicata che persino l’ex presidente Vjosa Osmani ha lanciato un allarme pubblico, avvertendo che le divisioni interne stanno minando i rapporti con l’Occidente.

La piccola nazione balcanica, nata ufficialmente nel 2008 dopo un conflitto sanguinoso con la Serbia, si trova oggi a dover affrontare sfide economiche e politiche di enorme portata. Con un’economia già provata dalla crisi energetica globale e dall’aumento dei prezzi del carburante, il Kosovo non può permettersi ulteriori periodi di instabilità politica.

La crisi politica che paralizza il Kosovo

La situazione politica è così complessa che il paese ha dovuto indire elezioni anticipate per la terza volta in 18 mesi. Il primo tentativo, a febbraio 2026, si era rivelato inconcludente, lasciando il Kosovo senza un governo funzionante per gran parte dell’anno scorso. Le elezioni di dicembre avevano visto la vittoria del partito di centro-sinistra Vetevendosjeguidato dal primo ministro Albin Kurtima la situazione rimane bloccata.

La scelta del presidente, che richiede il supporto di almeno 80 parlamentari su 120, è diventata un punto di contesa tra le principali forze politiche. Kurti è accusato dalle opposizioni di voler assumere il controllo totale delle istituzioni. L’ex presidente Osmani, ora candidata con il partito Democratic League of Kosovoha criticato apertamente Kurti per averle negato il supporto per un secondo mandato.

Le conseguenze economiche della crisi

La prolungata instabilità politica ha avuto un impatto significativo sull’economia kosovara. Il paese, uno dei più giovani e poveri d’Europa, sta faticando a recuperare dagli effetti della crisi energetica globale. L’instabilità politica ha inoltre ritardato l’accesso a fondi internazionali cruciali per lo sviluppo.

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costadurante una recente visita, ha esortato il Kosovo a superare le divisioni interne e a concentrarsi sull’obiettivo dell’integrazione europea. Tuttavia, la strada verso l’UE rimane in salita, con la Serbia e i suoi alleati, Russia e Cina, che ancora non riconoscono l’indipendenza del Kosovo.

Le tensioni con la Serbia e le sfide future

Le tensioni nel nord del Kosovo, dove vive la maggioranza della minoranza serba, rimangono alte. Tanto Pristina quanto Belgrado sono state avvertite che devono migliorare i rapporti per fare progressi verso l’adesione all’UE. La situazione è resa ancora più complessa dalla presenza di attori internazionali con interessi contrastanti.

Nel frattempo, altri paesi dei Balcani occidentali, tra cui l’Albania e il Montenegro, stanno cercando di accelerare il processo di adesione all’UE. Il primo ministro albanese Edi Rama ha recentemente difeso un progetto di lusso legato a Jared Kushnernonostante le preoccupazioni ambientali. Anche la Francia, con il presidente Macrone la Germania, con il leader dell’opposizione Merzsono coinvolti in questo delicato gioco geopolitico.

Il Kosovo si trova quindi a un bivio. Le elezioni di domenica potrebbero rappresentare un’opportunità per uscire dalla crisi politica e riprendere il percorso verso l’integrazione europea e atlantica. Tuttavia, le divisioni interne e le pressioni esterne rendono il futuro del paese estremamente incerto.