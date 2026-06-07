Amadeus non torna in Rai: le parole dell’ad Rossi e il ruolo crescente di Stefano De Martino

Negli ultimi giorni si sono intensificati i rumor su un possibile rientro di Amadeus in Rai, alimentati da apparizioni pubbliche e indiscrezioni su un accordo con la sua ex azienda. Tuttavia, durante la Festa dell’Innovazione 2026 l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha messo un punto fermo: «Amadeus non torna». Le sue parole delineano una scelta aziendale chiara, legata a decisioni prese ormai due anni prima e alla volontà di valorizzare altri volti interni.

Il dibattito si era riacceso dopo l’apparizione di Amadeus a un programma televisivo il 4 giugno, e dopo notizie su una possibile rescissione consensuale del contratto con Warner Bros Discovery. Nonostante le speculazioni, la posizione ufficiale della Rai rimane netta e orientata verso la promozione di nuove figure nello spettacolo nazionale.

Le motivazioni dell’ad Rossi e la valorizzazione dei talenti interni

All’evento l’ad ha ricordato che la decisione di Amadeus di lasciare la Rai risale a due anni fa e che l’azienda ha risposto investendo su altri profili. Rossi ha citato nomi di rilievo come Carlo Conti e soprattutto Stefano De Martinoindicandoli come elementi centrali della strategia di intrattenimento. Secondo Rossi, la Rai ha ottenuto risultati significativi con Sanremo affidato a figure che hanno saputo mantenere alti gli ascolti e registrare record storici per la televisione italiana.

Nel suo intervento l’amministratore delegato ha sottolineato la differenza tra il ruolo del conduttore e quello dello showman: il primo necessita spesso di un format costruito attorno alla sua figura, mentre il secondo può diventare, di per sé, un format vivente. In questo contesto Rossi ha definito De Martino «una grande rivelazione» e «una risorsa artistica per il futuro», spiegando che la Rai ha ampio margine di manovra grazie a questi investimenti interni.

Rottura dei rumor e chiarezza sulla linea aziendale

Le dichiarazioni di Rossi servono anche a smentire i pettegolezzi che nelle ultime settimane avevano attribuito alla Rai una possibile apertura nei confronti di Amadeus. L’ad ha ribadito che, pur mantenendo stima personale verso il conduttore, la scelta di andarsene è stata netta e definitiva. Questo posizionamento è coerente con affermazioni pubbliche precedenti, incluse quelle dell’anno passato in cui era già stato escluso un ritorno nei piani aziendali.

Contesto: dagli sviluppi contrattuali alle tensioni interne

Il quadro si è ulteriormente complicato per via delle notizie, diffuse il 4 giugno, su una possibile risoluzione concordata del rapporto tra Amadeus e Warner Bros Discovery: ipotesi che hanno alimentato discussioni interne sulla possibilità di un rientro. A dicembre 2026 era emerso che all’interno dell’azienda c’erano posizioni divergenti: alcune figure sostenevano il recupero del conduttore, mentre la dirigenza esecutiva rimaneva contraria. Queste tensioni non hanno però portato a un cambiamento di strategia formale.

Le parole di Rossi rimandano anche a una lettura politica e organizzativa: se il ritorno di Amadeus in Rai dovesse diventare percorribile, sarebbe legato a fattori esterni come la composizione della governance o a future riorganizzazioni interne. In assenza di mutamenti di questo tipo, l’orientamento dell’azienda resta quello di consolidare i volti già in organico e sviluppare nuovi progetti con loro.

Il ruolo di Stefano De Martino nella programmazione

Rossi ha evidenziato il ruolo di De Martino in programmi come affari tuoi e come potenziale conduttore per la prossima edizione del Festival di Sanremosostenendo che la sua figura rappresenta un punto di svolta per il palinsesto. L’ad ha affermato che De Martino non è semplicemente un conduttore tradizionale, ma un personaggio che può costruire intrattenimento attorno alla propria immagine, divenendo così una risorsa strategica per Viale Mazzini.

Questa scelta riflette una strategia più ampia: puntare su persone che possono agire come brand personalicapaci di attrarre pubblico anche in assenza di format predefiniti. Per la Rai, questo approccio serve sia a rinnovare l’offerta sia a proteggere la rete da eventuali defezioni di volti storici.

In sintesi, le parole pronunciate alla Festa dell’Innovazione 2026 chiariscono che, almeno per il momento, la porta della Rai rimane chiusa per Amadeus. L’azienda ha scelto di scommettere sui talenti interni e di proseguire con la propria strategia editoriale, mentre eventuali sviluppi legati alla politica aziendale o alla governance potrebbero cambiare il quadro solo in futuro.