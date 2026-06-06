Keiko Fujimori e la corsa presidenziale: dall'età di 19 anni al ruolo di leader dell'opposizione

Keiko Fujimori è protagonista della scena politica di Lima da quando aveva 19 anni; dopo tre tentativi presidenziali e una reputazione controversa, è di nuovo in corsa in un confronto ravvicinato con Roberto Sanchez.

La figura di Keiko Fujimori è diventata un elemento costante della vita politica in Lima e in tutto il Perù. Il suo ingresso nel mondo pubblico risale al 1994, quando a 19 anni accettò un ruolo che la avvicinò al potere durante il mandato del padre, Alberto Fujimori. Da allora ha costruito una carriera politica che l’ha portata a guidare il partito più influente dell’opposizione e a partecipare ripetutamente alla contesa per la presidenza.

Nel corso delle ultime tre decadi la sua crescita pubblica è stata accompagnata da episodi personali e politici che hanno segnato la percezione dell’opinione pubblica, tra cui vicende familiari e accuse che hanno contribuito a polarizzare i giudizi intorno al suo nome. Nonostante la forza del suo movimento, la vittoria alla presidenza è rimasta finora sfuggente: ha perso il definitivo scontro nelle ultime tre elezioni in cui si è presentata al ballottaggio.

Il ruolo politico ereditato e la formazione di una figura nazionale

Quando Keiko entrò in scena come giovane adulta, fu presentata anche come potenziale figura pubblica vicina al palazzo presidenziale. Accettando quell’incarico nel 1994 dimostrò subito una propensione a occupare spazi istituzionali e simbolici. Negli anni successivi ha saputo trasformare quella presenza iniziale in una leadership strutturata: il partito che guida è diventato un attore centrale nella scena politica, capace di influenzare nomine in uffici chiave, incluso, in passato, il sostegno a figure chiamate a ricoprire ruoli importanti come l’ufficio del Attorney General’s Office e istituzioni di tutela dei diritti.

Continuità e instabilità nell’arena politica

Il percorso di Keiko riflette la natura mutevole della politica peruviana: da una parte la sua presenza rappresenta una continuità, dall’altra il paese ha visto una successione rapida di governi e crisi. Negli ultimi anni lei e il suo partito hanno contribuito a rimuovere avversari e a consolidare alleati in posizioni strategiche. Tuttavia, il consenso popolare non si è tradotto automaticamente in una vittoria presidenziale, e anche il suo profilo nazionale è stato spesso oggetto di contestazione.

Il confronto elettorale più recente con Roberto Sanchez

Nell’ultima tornata elettorale Keiko si è qualificata per il ballottaggio e inizialmente è stata data in vantaggio rispetto al suo avversario, Roberto Sanchez. Il primo turno si è svolto il 12 aprile e la sua performance è stata giudicata migliore delle previsioni; tuttavia, nel corso della campagna successiva lo scenario è cambiato. A pochi giorni dal voto finale, un sondaggio realizzato da Ipsos ha mostrato un equilibrio tra i due candidati, annullando il margine iniziale attribuito a Keiko.

Il risultato ha reso incerta la serata elettorale di domenicacon prognosi aperte su chi tra i contendenti avrà la meglio. Questo testa a testa dimostra quanto i movimenti dell’elettorato possano mutare anche nelle fasi terminali della campagna, soprattutto quando i programmi vengono moderati o riposizionati per attrarre voti di centro.

Perché il consenso non si traduce in vittoria

Nonostante la visibilità e la macchina politica alle sue spalle, Keiko ha ripetutamente incontrato difficoltà nel convertire la base in vittoria definitiva al ballottaggio. In passato è stata sconfitta da candidati meno noti e la sua immagine pubblica è stata bersaglio di battute e critiche, fino a scherzi popolari che sottolineano la sua impopolarità presso una parte dell’elettorato. L’ambivalenza degli elettori è espressa anche da persone come Eduardo Salazarun operaio ospedaliero di 35 anni a Lima, che ha osservato come Keiko sia da sempre presente nelle schede elettorali sin da quando lui ha iniziato a votare.

Salazar rappresenta un pezzo dell’elettorato che sceglie spesso il candidato che percepisce come il minore dei mali. Ha detto di riconoscere alcuni aspetti positivi dell’opera del padre di Keiko ma di temere una continuità nello stile di governo. Allo stesso tempo, ha ammesso una tentazione paradossale: votare per lei nella speranza che, ottenendo finalmente la carica, smetta di candidarsi ancora e si chiuda un ciclo politico che sembra ripetersi senza soluzione.

Con il voto finale in bilico, la figura di Keiko Fujimori rimane centrale nel dibattito nazionale: simbolo di una famiglia politica che ha segnato la storia recente del Paese e protagonista di una corsa presidenziale che potrebbe diventare l’ennesimo capitolo della sua lunga presenza sulla scena pubblica.