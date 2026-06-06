Dove posizionare i piccoli reattori: aree industriali, data center e il caso di Baggio

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, indica le aree industriali e i data center come possibili sedi per piccoli reattori nucleari in Italia e non esclude valutazioni su zone come Baggio a Milano se ci sono spazi e consumi adeguati.

Negli ultimi giorni il dibattito intorno all’energia nucleare in Italia ha acceso l’attenzione sul ruolo che potrebbero avere i piccoli reattori nel portare energia dove è più richiesta. Il ministro del dicastero competente, Gilberto Pichetto Fratin, ha tracciato un perimetro pratico: l’installazione dovrebbe privilegiare le zone con elevati consumi elettrici e necessità di continuità, caratteristica che il fotovoltaico e l’eolico non sempre sono in grado di assicurare.

La proposta non è pensata come un piano dettagliato, ma come un criterio di selezione territoriale: individuare le isole di domanda elettrica stabile, come le aree industriali o i grandi data centere valutare se siano presenti gli spazi e le condizioni di consumo per ospitare impianti di ridotte dimensioni. In questo modo si lega la scelta tecnologica a esigenze concrete dei territori.

Indicazioni del ministero sulla localizzazione: aree industriali e data center

Secondo quanto espresso dal rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energeticala parte dove insediare questi piccoli reattori andrebbe pensata «nelle vicinanze delle aree industriali o comunque di realtà di grande consumo, pensiamo ai data center». Il ragionamento è pragmatico: le attività produttive e i servizi digitali richiedono una fornitura elettrica continua e stabile, che alcune fonti rinnovabili intermittenti faticano a garantire senza sistemi di accumulo o back-up significativi.

Il ministro ha inoltre sottolineato che la valutazione non è limitata a una sola area geografica: «Può essere in Nord Italiapuò essere in Centro Italiama ci sono aree industriali rilevanti anche in Sud Italia che hanno necessità di corrente elettrica continua», rimarcando la volontà di considerare l’intero territorio nazionale sulla base delle esigenze energetiche locali e della disponibilità di spazi idonei.

Perché puntare sui consumi continui

La scelta di privilegiare luoghi con consumi costanti nasce dalla natura operativa dei piccoli reattori: se l’obiettivo è garantire energia dove serve sempre, la collocazione vicino a poli produttivi e infrastrutture digitali riduce anche la necessità di trasmissione a lunga distanza e potenziali perdite. In questa prospettiva il criterio della continuità diventa essenziale nella pianificazione di interventi energetici.

Il caso di Baggio: una valutazione aperta

Alla domanda se sia pensabile installare in futuro un reattore nucleare nel quartiere di Baggioa Milano, citato dal leader della Lega Matteo Salvini in alcune occasioni politiche, il ministro ha risposto con prudenza: «È una valutazione, se ci sono gli spazi e le condizioni di consumi, perché no?». La frase sintetizza l’approccio adottato: non un sì o un no predefinito, ma l’individuazione di condizioni tecniche e logistiche che rendano fattibile una proposta.

Questa apertura non equivale a un indirizzo politico definitivo, ma sottolinea che la discussione si svolgerà su criteri oggettivi: disponibilità di aree idonee, profili di consumo, e probabilmente altri requisiti tecnici e normativi che dovranno essere valutati da enti competenti e dalle amministrazioni locali. Il riferimento a Baggio funge da esempio concreto per illustrare come si possa applicare il criterio di vicinanza al consumo, anche in contesti urbani.

Implicazioni territoriali e prospettive

La possibilità di collocare piccoli reattori accanto a poli industriali o centri di servizio pone questioni pratiche di pianificazione territoriale, infrastrutturale e di sicurezza. L’intervento del ministro mette però in luce un punto chiave: la scelta delle sedi non sarà casuale ma vincolata alla presenza di fabbisogni energetici stabili e alla disponibilità di aree adeguate, siano esse in Nord ItaliaCentro Italia o Sud Italia.

In sintesi, l’ipotesi avanzata dal ministero indica un criterio funzionale per la possibile introduzione di piccoli reattori in Italia: favorire localizzazioni vicino a chi consuma energia in modo continuativo, valutando caso per caso la fattibilità tecnica e territoriale. Questa impostazione apre una fase di analisi che coinvolgerà istituzioni, amministrazioni locali e soggetti industriali interessati.