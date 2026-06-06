Pyongyang annuncia piano per un cacciatorpediniere da 10.000 tonnellate in vista della visita di Xi

Kim Jong Un ha ispezionato navi da guerra e chiesto la costruzione di un cacciatorpediniere da 10.000 tonnellate, sottolineando anche l'espansione dell'arsenale nucleare; la visita di Xi Jinping a Pyongyang è prevista per June 8 to 9.

Negli ultimi movimenti pubblici del leader nordcoreano, Kim Jong Un ha condotto ispezioni navali e dato ordini concreti alle forze di mare del paese, a pochi giorni dall’arrivo del presidente cinese. Le azioni ufficiali messe in evidenza includono la richiesta di costruire un cacciatorpediniere da 10.000 tonnellate e lo sviluppo di armi sottomarine segrete, insieme all’impiego immediato di due unità già disponibili.

Ispezione delle navi e ordini per il lancio operativo

Durante una prova navale svolta giovedì, il leader ha salito a bordo del cacciatorpediniere Kang Konuna unità da 5.000 tonnellate recentemente riparata, e ha osservato un’altra nave da 5.000 tonnellate, il Choe Hyon. La visita di Kim ha ribadito la necessità di rafforzare la componente marittima come deterrente, con l’ordine di schierare il Kang Kon e il Choe Hyon “il prima possibile”.

Il precedente incidente di lancio

Il Kang Kon era parzialmente affondato durante una cerimonia di varo a Chongjin port nel maggio 2026; Kim aveva definito l’accaduto un “criminal act that could not be tolerated“. Dopo la riparazione avvenuta a Rajin port, la nave è stata nuovamente presentata al pubblico il mese successivo e nominata ufficialmente.

Piano per un cacciatorpediniere da 10.000 tonnellate e armi sottomarine

Per la prima volta ufficialmente è stato annunciato un progetto volto alla costruzione di un cacciatorpediniere da 10.000 tonnellateoltre a programmare lo sviluppo di armi sottomarine segrete. Un analista della Institute for National Unification ha osservato che si tratta della prima menzione pubblica di una tale nave nella pianificazione militare del paese, suggerendo che la comunicazione di questi piani potrebbe mirare a mostrare capacità e determinazione prima della visita diplomatica imminente.

Connessione con gli annunci nucleari

Nel corso della stessa settimana, Kim ha visitato una nuova struttura per la produzione di materiali nucleari e ha invocato un'”exponential expansion of his country’s atomic arsenal“. L’accostamento tra potenziamento navale e rafforzamento nucleare compone l’immagine di un rinnovato sforzo per dotare Pyongyang di “capabilities across land, sea and air” che, secondo le dichiarazioni ufficiali, dovrebbero fungere da deterrente contro una guerra nucleare.

Tempistica politica: la visita di Xi Jinping a Pyongyang

Il contesto temporale è rilevante: il presidente cinese è atteso a Pyongyang dal June 8 to 9una visita che segna il primo viaggio in Corea del Nord di tale portata da quasi sette anni. L’appuntamento diplomatico riporta l’attenzione internazionale sui legami tra i due paesi e sul possibile scambio di messaggi politici e di immagine che le autorità nordcoreane intendono trasmettere.

Messaggi e immagine pubblica

La parata di mezzi e la presentazione di progetti militari servono anche a consolidare la narrativa interna: la presenza alla prova navale della figlia del leader, creduta essere Ju Aeè stata messa in mostra nelle fotografie ufficiali e contribuisce alla costruzione di un’immagine familiare e dinastica attorno alla leadership. L’analista citato ha suggerito che l’intento possa essere sia di rafforzare il fronte interno sia di inviare segnali strategici all’esterno in vista della visita cinese.

Questi elementi — ordini di costruzione navale, richiami all’espansione nucleare, presenza pubblica di figure familiari e il sincronismo con la visita diplomatica — delineano una fase in cui Pyongyang intende combinare messaggi militari e politici. I dettagli tecnici sui nuovi sistemi sottomarini non sono stati resi pubblici, mentre la proposta del cacciatorpediniere da 10.000 tonnellate resta la dichiarazione più significativa e nuova nelle comunicazioni ufficiali.