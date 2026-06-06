Perché sempre più giovani preferiscono stare soli: il fenomeno del solomaxxing

Scopri come il solomaxxing sta diventando una scelta di vita per molti giovani, che preferiscono la solitudine per risparmiare denaro e tempo.

In un’epoca in cui i costi della vita continuano a salire, sempre più giovani stanno scegliendo di rimanere single non per una scelta filosofica, ma per motivi economici. Questo fenomeno, noto come solomaxxingsta diventando una tendenza sempre più diffusa tra la Generazione Z.

Il solomaxxing rappresenta una risposta pratica alle sfide economiche attuali, dove trovare un partner può diventare un lusso che molti non possono permettersi.

Ma cosa significa davvero questo trend e quali sono le sue implicazioni?

Le ragioni economiche dietro il solomaxxing

Secondo i dati della Bank of Montrealun appuntamento medio per un giovane americano della Generazione Z costa circa 205 dollariincludendo cibo, bevande, trasporto e cura del proprio aspetto. Se consideriamo che, in media, servono 20 appuntamenti per trovare l’amore della vita, il costo totale sale a 4100 dollari.

Questi costi, uniti all’aumento generale del costo della vita, stanno spingendo molti giovani a rivedere le loro priorità. La Generazione Z è quella più colpita dalla cosiddetta quarta rivoluzione industrialedove l’intelligenza artificiale sta sostituendo molti lavori tradizionali. Inoltre, l’inflazione e l’aumento degli affitti rendono difficile per molti giovani pensare a una relazione stabile.

Il solomaxxing come scelta identitaria

Su TikTokil solomaxxing è diventato un vero e proprio trend, con molti giovani che condividono le loro esperienze di vita solitaria. Questo fenomeno è spesso presentato come una scelta di autonomia e indipendenzapiuttosto che come una rinuncia forzata.

Tuttavia, c’è una contraddizione intrinseca in questo trend. Mentre i giovani cercano di presentare il solomaxxing come una scelta consapevole, molti lo fanno attraverso i social media, cercando validazione esterna. Questo solleva domande sul vero significato di stare da soli in un’epoca dominata dalla connessione digitale.

I numeri che smentiscono il solomaxxing come strategia di risparmio

Secondo la Joseph Rowntree Foundation di York, un adulto single in età lavorativa ha bisogno di 30.500 sterline lorde all’anno per raggiungere uno standard di vita minimo accettabile, mentre una coppia ne ha bisogno di 43 mila in totaleovvero 21.500 a testa. Questo significa che stare da soli costa 9 mila sterline all’anno in più rispetto a stare in coppia.

Le economie di scala del vivere insieme, come l’affitto diviso e le spese condivise, rendono la coppia strutturalmente più conveniente della solitudine. Il problema non sono i costi immediati di un appuntamento, ma i costi a lungo termine di una relazione che molti giovani non possono permettersi.

Il solomaxxing rappresenta quindi una risposta complessa a un problema economico reale. Mentre alcuni lo vedono come una scelta di libertà, altri lo considerano una rinuncia forzata. In ogni caso, è un fenomeno che riflette le sfide economiche e sociali della nostra epoca.