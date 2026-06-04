Jessica Morlacchi e un ex volto di Uomini e Donne: tra rumor, indizi social e una possibile nuova storia d’amore.

Negli ultimi giorni il mondo del gossip si è concentrato sulla possibile nuova vita sentimentale di Jessica Morlacchi, tornata al centro dell’attenzione dopo alcune immagini e indiscrezioni che la collegherebbero a un ex volto televisivo di Uomini e Donne. Una serie di segnali social e rumor sempre più insistenti hanno riacceso la curiosità dei fan, lasciando spazio all’ipotesi di una nuova frequentazione.

Indiscrezioni e nuovi rumors sulla vita privata di Jessica Morlacchi

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza della situazione sentimentale di Jessica Morlacchi, ex vincitrice del Grande Fratello Vip e conosciuta anche per il suo passato con i Gazosa. Dopo un lungo periodo in cui si è sempre descritta come single e in attesa di una relazione autentica, lontana dai riflettori, sono riemersi rumor su una possibile nuova frequentazione.

Secondo le voci circolate online e rilanciate dall’esperto di gossip Amedeo Venza, la cantante avrebbe iniziato a frequentare Giovanni Cioffi, ex cavaliere di Uomini e Donne. L’uomo, oggi intorno ai 46 anni, era già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, in particolare nel periodo delle dinamiche legate a Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

In quel contesto aveva poi scelto di allontanarsi dalla trasmissione, dichiarando di non sentirsi del tutto a suo agio con le dinamiche televisive.

Jessica Morlacchi e l’ex di Uomini e Donne: nuovo fidanzato per l’ex vincitrice del GF?

A rendere il gossip ancora più insistente è stato un contenuto pubblicato direttamente da Jessica Morlacchi sui social. La cantante ha condiviso una foto scattata all’interno di un’auto in cui appare insieme a Giovanni Cioffi: entrambi sorridenti, con un atteggiamento rilassato e visibilmente in sintonia. Nello scatto l’ex cavaliere guarda la cantante con aria complice, dettaglio che ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

A corredo dell’immagine, Jessica ha aggiunto una didascalia molto semplice: “ciao” accompagnato da un cuore rosso e dal tag al profilo di Cioffi. Anche se nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, la foto ha rapidamente fatto il giro del web.